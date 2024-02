Sepanjang Januari 2024, 3 Juta Penumpang Gunakan MRT Jakarta

Antara • 11 Februari 2024



Jakarta: PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat sebanyak 3.163.357 penumpang menggunakan layanan MRT Jakarta sepanjang Januari 2024 sebagai salah satu pilihan moda transportasi publik di ibu kota. "Pada Januari 2024, total sebanyak 3.163.357 orang menggunakan layanan MRT Jakarta dengan rata-rata 102.041 orang per hari," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo dilansir Antara, Minggu, 11 Februari 2024. Ahmad menuturkan capaian tersebut menunjukkan kenaikan dari rata-rata jumlah penumpang bulan sebelumnya, atau Desember 2023, yang sebanyak 98.341 orang per hari. Adapun ketepatan waktu tempuh, kedatangan, dan berhenti ratangga tercatat konsisten mencapai 99,9 persen. Lebih lanjut, saat hari kerja Senin hingga Jumat, rata-rata sebanyak 116.340 orang menggunakan layanan MRT Jakarta. Untuk mendorong kenaikan jumlah penumpang, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan berbagai pihak terutama dari industri pariwisata seperti sektor kuliner, aktivitas, hingga pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, serta melakukan promo tiket di sejumlah tempat wisata. Tidak hanya itu, badan usaha milik daerah (BUMD) itu juga berkolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (feeder) untuk mendorong peningkatan angka keterangkutan (ridership). "Terbaru, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan Damri untuk menyediakan layanan pengumpan dari PIK 2 menuju Stasiun Blok M BCA," ungkap Ahmad. Menurutnya, kehadiran angkutan pengumpan akan berdampak tidak saja terhadap kenaikan angka keterangkutan, namun juga mendorong kebudayaan menggunakan platform berbagi kendaraan (ride sharing). PT MRT Jakarta (Perseroda) pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menaruh kepercayaan terhadap layanan MRT Jakarta dan mitra-mitra pengumpan sehingga diharapkan lebih banyak orang yang menggunakan transportasi publik tersebut dalam mobilitas sehari-hari. Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) menyebutkan pembangunan CP 201 Fase 2A Stasiun Thamrin dan Monas per 25 Januari 2023 telah mencapai 68,79 persen. "Per 25 Januari 2023, perkembangan pembangunan telah mencapai 68,79 persen," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.