82 Ribuan Pengunjung Kunjungi Ancol saat Libur Imlek

Antara • 11 Februari 2024 02:10



Jakarta: PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengumumkan, sebanyak 82.800 pengunjung berlibur ke sejumlah wahana di Ancol, Jakarta Utara, saat hari libur Imlek 2024. Pada hari pertama libur, Kamis, 7 Februari 2024, ada 47.000 ribu orang masuk ke Ancol. "Unit rekreasi hari ini paling banyak pengunjungnya itu Dufan, baru setelah itu Sea World dan wahana lainnya," kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Ariyadi Eko Nugroho di Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. Kemudian pada hari kedua, yakni Jumat, 8 Februari 2024, total pengunjung yang masuk kawasan Ancol mencapai 35.800 orang. Ia mengatakan dalam menyambut libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isra Mikraj dan perayaan Imlek 2024, Ancol menghadirkan Ancol Lunar New Year Festival 2024. Rangkaian Ancol Lunar Fest 2024 akan berlangsung mulai dari 8 hingga 11 Februari 2024 menghadirkan berbagai pertunjukan khas yang identik dengan perayaan Imlek dapat ditemui di seluruh unit rekreasi Ancol. Pertunjukan khusus yang akan ditampilkan di Pantai Ancol, Dufan, Sea World, Samudra, Atlantis dan juga Jakarta Bird Land. Selain itu ada pertunjukan naga bawah air (underwater dragon show) & barongsai darat di Sea World, serta putri duyung (mermaid) di Samudra Ancol. Setelah itu, lanjutnya ada Kungfu Show, Barongsai Tonggak, Liong dan Bagi-bagi Angpao di Dufan. Parade Barongsai & Liong serta permainan berhadiah di Atlantis dan The Dragon Show di Pantai Lagoon. “Tidak ketinggalan juga Special Bird Show di Jakarta Bird Land,” kata dia. Sebelumnya, Ancol menargetkan 300 ribu pengunjung mendatangi kawasan tersebut sepanjang libur Imlek 2024. Ia mengatakan untuk Sea World pihaknya menargetkan 10.000 kunjungan per harinya dan secara keseluruhan target 300 ribu orang. "Saat liburan ini memang mengalami peningkatan kunjungan dua hingga tiga kali lipat dari hari normal," ungkap dia.