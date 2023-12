Imbas Ada Demo di Jakpus, TransJakarta Alihkan 3 Rute

Antara • 01 Desember 2023 12:48



Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengalihkan tiga rute layanan. Lantaran ada unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023. "Hingga saat ini sudah ada sebanyak tiga rute yang dilakukan penyesuaian imbas adanya kegiatan aksi massa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat itu," kata Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Tiga rute yang mengalami pengalihan itu yakni rute Pulogadung-Monas (Koridor 2), Kampung Melayu-Tanah Abang via Cikini (5M), dan rute Gondangdia-Balaikota (2Q). Penyesuaian rute ini diharapkan tetap memfasilitasi kebutuhan mobilitas pelanggan menuju lokasi tujuan masing-masing selama kegiatan unjuk rasa berlangsung. Adapun penyesuaian yang dilakukan yakni rute Kampung Melayu-Tanah Abang via Cikini (5M) penyesuaian berlaku untuk arah Tanah Abang, sementara arah sebaliknya beroperasi normal. Rute penyesuaiannya setelah bus Telkom-lurus terus-belok kiri Gambir 1-belok kiri Jalan Medan Merdeka Utara-Lampu merah Istana-Jalan Majapahit-pertigaan ke kiri-Abdul Muis-Bus Setop Milenium-Tanah Abang. Bus setop yang tidak melayani pelanggan sementara yakni bus setop Balai Kota, bus setop Perpustakaan Nasional, bus setop Dana reksa, bus setop Wisma Mandiri, bus setop Kementrian Agama, dan bus setop Jembatan Serong. Lalu rute Gondangdia-Balaikota (2Q) mengalami pengalihan rute untuk arah Balai Kota, sementara arah sebaliknya beroperasi normal. Rute penyesuaiannya Gondangdia-belok kiri Jalan Johar-Jalan KH Wahid Khasim-lampu merah Wahid Khasim belok kanan-lampu merah H Agus Salim-belok kanan (Jalan sabang)-belok kanan Jalan Kebon Sirih-belok kanan (Jalan Srikaya) Stasiun Gondangdia (Pintu Utara). Bus setop yang tidak melayani pelanggan sementara yakni Stasiun Gondangdia (Pintu Selatan), BRI Taman Cut Meutia, Kanisius, Grapari Telkom, Balai Kota, Perpusnas, dan Dana Reksa. Kemudian rute Pulogadung-Monas (Koridor 2) mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung, sementara arah sebaliknya beroperasi normal namun untuk sementara tidak dapat melayani pelanggan di Halte Monas, Balaikota dan Gambir 2. Adapun rute pengalihan setelah Halte Pecenongan, keluar jalur- kemudian lanjut putar balik ke arah Juanda-Pasar baru via Pejambon-Halte Kwitang.





"Hingga saat ini sudah ada sebanyak tiga rute yang dilakukan penyesuaian imbas adanya kegiatan aksi massa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat itu," kata Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta Wibowo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.



Tiga rute yang mengalami pengalihan itu yakni rute Pulogadung-Monas (Koridor 2), Kampung Melayu-Tanah Abang via Cikini (5M), dan rute Gondangdia-Balaikota (2Q).

Penyesuaian rute ini diharapkan tetap memfasilitasi kebutuhan



Rute penyesuaiannya setelah bus Telkom-lurus terus-belok kiri Gambir 1-belok kiri Jalan Medan Merdeka Utara-Lampu merah Istana-Jalan Majapahit-pertigaan ke kiri-Abdul Muis-Bus Setop Milenium-Tanah Abang.

Bus setop yang tidak melayani pelanggan sementara yakni bus setop Balai Kota, bus setop Perpustakaan Nasional, bus setop Dana reksa, bus setop Wisma Mandiri, bus setop Kementrian Agama, dan bus setop Jembatan Serong.



Lalu rute Gondangdia-Balaikota (2Q) mengalami pengalihan rute untuk arah Balai Kota, sementara arah sebaliknya beroperasi normal.



Rute penyesuaiannya Gondangdia-belok kiri Jalan Johar-Jalan KH Wahid Khasim-lampu merah Wahid Khasim belok kanan-lampu merah H Agus Salim-belok kanan (Jalan sabang)-belok kanan Jalan Kebon Sirih-belok kanan (Jalan Srikaya) Stasiun Gondangdia (Pintu Utara).



Bus setop yang tidak melayani pelanggan sementara yakni Stasiun Gondangdia (Pintu Selatan), BRI Taman Cut Meutia, Kanisius, Grapari Telkom, Balai Kota, Perpusnas, dan Dana Reksa.



Kemudian rute Pulogadung-Monas (Koridor 2) mengalami pengalihan rute untuk arah Pulogadung, sementara arah sebaliknya beroperasi normal namun untuk sementara tidak dapat melayani pelanggan di Halte Monas, Balaikota dan Gambir 2.



Adapun rute pengalihan setelah Halte Pecenongan, keluar jalur- kemudian lanjut putar balik ke arah Juanda-Pasar baru via Pejambon-Halte Kwitang.



