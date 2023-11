Tarif TransJakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Masih Gratis

Putri Anisa Yuliani • 28 November 2023 15:42



Jakarta: Tarif TransJakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta yakni SH1 (Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta) masih gratis hingga kini. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah menyampaikan rekomendasi tarif Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per orang kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada September 2023. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya masih melakukan konfirmasi kembali terhadap kemampuan untuk membayar (ability to pay) dan kemauan untuk membayar (willingness to pay) para penumpang rute tersebut kepada DTKJ. Karena itu, kata dia, tarif TransJakarta ke Bandara Soekarno-Hatta belum diputuskan. "Belum. Masih melakukan konfirmasi terhadap ATP WTP itu. Kan kita perlu konfirmasi lagi," kata Syafrin ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023. Syafrin pun enggan memerinci kapan kepastian tarif ditetapkan. "Pokoknya sekarang masih gratis," ujar dia. Ditemui terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan tak setuju bila tarif TransJakarta SH1 menggunakan tarif yang disubsidi Pemprov DKI Jakarta. Ia mengatakan tidak semua pekerja di bandara memiliki penghasilan yang minim. "Kan di sana juga ada yang gajinya lebih tinggi. Di samping itu, apa betul itu nanti yang menggunakan adalah sebagian besar warga DKI?" tutur Gilbert. Ia justru menyarankan agar tarif TransJakarta ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan tarif non subsidi seperti tarif Royaltrans yang mematok Rp20 ribu per orang. Hal itu agar operasional TransJakarta tidak semakin membebani anggaran subsidi dari APBD DKI. "Kalaupun ada karyawan-karyawan yang gajinya hanya sesuai UMR ya dibikinkan kartu khusus saja. Tapi kembali lagi, jangan dipukul rata," tandasnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui TransJakarta menguji coba rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta mulai 5 Juli 2023. Selama uji coba ini, penumpang tidak dipungut biaya.





