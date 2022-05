Berkas Lengkap, Tersangka Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidangkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tersangka pelanggaran hak asasi manusia ( HAM ) berat peristiwa Paniai 2014 di Papua segera diadili. Dia adalah IS, seorang purnawirawan TNI."Berkas perkara IS telah dinyatakatak lengkap (P-21)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan ( Kejagung ) Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.Berkas perkara IS bernomor 01/BERKAS-PEL.HAM.BERAT/04/2022 dinyatakan lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat, 13 Mei 2022. Ketut menerangkan jaksa penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP."Penyerahan tahap II dilakukan untuk menentukan apakah perkara itu telah memenuhi persyaratan dilanjutkan ke pengadilan. Proses tahap II dilakukan sebelum akhir Mei 2022," jelas Ketut.Baca: Purnawirawan TNI Tersangka Peristiwa Paniai Tak Ditahan IS merupakan purnawirawan TNI. Dia disangkakan melanggar Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 40 jo Pasal 9 jo Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.Pelanggaran itu dilakukan saat IS menjabat sebagai perwira penghubung pada Kodim Paniai. Sangkaan yang menjerat IS terkait pertanggungjawaban rantai komando atas kejahatan kemanusiaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun."Persidangan terhadap tersangka IS akan dilaksanakan di Pengadilan HAM Makassar," ungkap Ketut.