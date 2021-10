Dewas Tegaskan Laporan Novel Terhadap Lili Kurang Bukti

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) menegaskan laporan dugaan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dihubungi kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditolak karena kekurangan bukti. Dewas memastikan tidak berpihak dalam menelaah laporan dari eks penyidik KPK Novel Baswedan itu."Semuanya diatur dalam SOP (standar operasional prosedur) dan peraturan Dewas tentang kemungkinan-kemungkinan yang tejadi," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada Medcom.id, Kamis, 28 Oktober 2021.Menurut dia, laporan yang tidak lengkap tidak akan ditindaklanjuti Dewas. Laporan dugaan pelanggaran etik tidak bisa diusut hanya berdasarkan dugaan.Albertina juga enggan menanggapi Novel Baswedan yang menyebut Dewas KPK berpihak usai menolak laporannya. Dia menegaskan penolakan laporan Novel hal yang wajar.Baca: Dewas Bantah Lindungi Lili Pintauli Siregar Sebelumnya, Novel Baswedan menuding Dewas KPK melindungi Lili Pintauli Siregar. Dia tak menerima laporan dugaan pelanggaran etik Lili ditolak Dewas KPK."Kok tolak laporan, mau awasi atau lindungi?" tulis Novel dalam akun Twitter @nazaqistsha.Anggota Dewas KPK Syamsuddin menyebut pihaknya menolak laporan Novel karena dianggap ngaco. Pelanggaran etik yang dimaksud Novel dinilai tidak jelas."Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," kata Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Oktober 2021.