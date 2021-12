Pembekalan ASN, Novel Baswedan Cs Digembleng Soal Pembangunan Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan cs mengikuti pembekalan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Polri, Bandung, Jawa Barat, selama 10-23 Desember 2021. Novel dan 43 aparatur sipil negara (ASN) Polri lain digembleng soal pembangunan nasional."(Ada) ceramah tentang kebijakan sistem pembangunan nasional," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Senin, 13 Desember 2021.Rusdi membeberkan kegiatan Novel cs selama pendidikan di Bandung. Pertama, ada pembekalan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan pejabat utama Mabes Polri.Menurut dia, Novel Baswedan cs juga mendapatkan materi mengenai arah kebijakan sistem pembangunan nasional. Kegiatan ini dilakukan dengan metode diskusi bersama dengan pejabat pemerintah dan Polri.Baca: Novel Cs Diyakini Bakal Kembali ke KPK "(Terkait) kebijakan dan transformasi pengelolaan SDM (sumber daya manusia) aparatur, kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah," ujar jenderal bintang satu itu.Sebanyak 44 mantan pegawai KPK dilantik menjadi ASN Polri pada Kamis, 9 Desember 2021. Mereka ditugaskan mengawasi dana terkait pandemi covid-19, membantu proyek strategis nasional, dan pemulihan ekonomi nasional.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan membentuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) menggantikan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Novel cs akan ditempatkan di Kortas Tipikor dalam divisi pencegahan korupsi.Sebelum bertugas, Novel cs akan disumpah jabatan pada 1 Januari 2022. Sumpah jabatan dilakukan setelah pendidikan di Pusdikmin Polri rampung.