Novel Cs Diyakini Bakal Kembali ke KPK

Jakarta: Anggota tim pencegahan Mabes Polri Novel Baswedan cs diyakini bakal balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel bisa balik lagi saat KPK meminta tambahan penyidik ke Polri."Saya percaya akan ada sharing value, antara teman-teman yang joint dengan unsur-unsur di dalam Polri, untuk secara langsung atau tidak langsung masuk pintu utamanya pada penindakan dan pencegahan korupsi," kata mantan Komisioner KPK Saut Situmorang melalui keterangan tertulis, Minggu, 12 Desember 2021.Saut mengatakan Novel cs sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan bergabung ke Polri. Langkah Novel untuk bergabung dengan Polri akan lebih mudah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keputusan perpindahan mereka."Tinggal buat keputusan presiden saja oleh presiden mendatang, selesai itu," ujar Saut.Baca: Novel Cs Ditempatkan di Divisi Pencegahan, Kapolri: Itu Tugas Paling Penting Saut berharap Jokowi memberikan keputusannya. Dia ingin taring KPK semakin tajam dengan bantuan Novel cs."Karena habitat mereka teman-teman itu sesungguhnya di KPK, sambil selama di Polri mereka belajar juga tentang banyak hal tentang apa-apa yang akan di kerja samakan untuk negeri yang lebih baik dalam jangka panjang," kata Saut.