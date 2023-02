Ingat! Tak Semua Pelaku Merintangi Penyidikan Kasus Brigadir J Bernasib Seperti Bharada E

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri memilih mempertahankan Bharada Richard Eliezer alias E. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan polisi yang terlibat merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias J belum tentu bernasib sama dengan Bharada E Poengky menganggap keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang tetap mempertahankan Bharada E tidak serta merta dapat dijadikan pintu masuk bagi polisi yang saat ini menanti putusan terkait kasus obstruction of justice . Ia mengatakan kepangkatan dan peran dalam persidangan adalah yang membedakan Bharada E dengan polisi lainnya yang terlibat kasus merintangi penyidikan."Meski hukuman yang dijatuhkan rendah, tetapi jabatan dan pangkat para perwira menengah dan tinggi pada saat melakukan obstruction of justice, serta status mereka yang bukan merupakan penguak fakta dalam kasus obstruction of justice, tidak dapat dibandingkan apple to apple dengan Richard Eliezer," kata Poengky, melalui keterangannya, Senin, 27 Februari 2023.Selain itu, Poengky mengatakan pertimbangan majelis hakim terhadap Bharada E tentu saja berbeda dengan pertimbangan majelis hakim dalam kasus obstruction of justice. Poengky berharap semua pihak menghormati keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang tetap mempertahankan Bharada E "Kompolnas mengharap semua pihak menghormati putusan sidang Richard Eliezer. Kami optimistis Richard Eliezer akan terlahir kembali untuk bertugas dengan sebaik-baiknya di Polri," ungkapnya.Bharada E divonis satu setengah tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Bharada E kemudian menjalani sidang etik di Polri. Hasilnya, ia dipertahankan oleh Polri dan disanksi demosi selama satu tahun.Dalam perkara obstruction of justice, 5 dari 6 anak buah Ferdy Sambo yang menjadi terdakwa sudah dinyatakan dipecat dari Polri melalui sidang KKEP. Kelimanya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Arif Rachman Arifin. Namun, putusan pemecatan kelimanya belum inkrah lantaran masing-masing mengajukan banding.