Novel Baswedan: Kejadian Luar Biasa jika Pimpinan KPK Memeras!

Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan praktik pemerasan terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Atas isu itu, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menganggap Dewan Pengawas (Dewas) KPK gagal menjalankan tugasnya. "Kalau Dewas saya kira sudah sangat terlambat. Dewas sangat gagal melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi," ujar Novel dikutip dari tayangan Metro TV, Jumat, 6 Oktober 2023. Novel mengatakan banyak laporan yang masuk ke Dewas. Namun, penanganan seadanya dan terkesan tak sungguh-sungguh. Novel mengatakan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini membuatnya terkejut. Menurutnya, kasus pemerasan ini harus segera diusut oleh para penegak hukum karena dianggap sudah memasuki level kejahatan serius. "Saya sangat terkejut ya karena sampai berani memeras. Ini luar biasa, artinya dari perspektif kejahatan ini level kejahatannya serius," ujar Novel. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi). Beredar kabar pimpinan KPK memeras pihak tertentu dalam pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Informasi yang beredar menarasikan ada sosok bernama Irwan yang menjadi penghubung antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Firli membantah Firli langsung membantah memiliki tangan kanan bernama Irwan. Dia menegaskan ajudannya cuma satu, yakni bernama Kevin. "Ajudan saya itu cuma satu orang. Namanya kevin, enggak ada yang lain," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2023. Baca: Firli Klaim Tak Memaksakan Kasus Kementan Firli menegaskan kabar itu salah. Dia mengeklaim tidak mengenal pihak bernama Irwan seperti dalam informasi yang beredar. Firli meyakini kabar itu bagian dari penipuan yang mengatasnamakan KPK. Dia menegaskan penanganan perkara di Kementan mengikuti aturan yang berlaku.





