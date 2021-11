Polisi Diharap Teladani Hoegeng yang Merakyat dan Berdedikasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(JMS)

Jakarta: Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berharap polisi di Indonesia dapat mencontoh sosok dan keteladanan Kapolri ke-5 Hoegeng Iman Santoso . Hal yang patut ditiru dari Hoegeng adalah sikap merakyat dan penuh dedikasi saat menjalankan tugas."Menurut saya, he is the best. Kenapa? He is the real Polri. Orangnya sangat merakyat," kata Megawati mengenang mendiang Hoegeng, saat memberi sambutan pada acara peluncuran buku memperingati 100 tahun Hoegeng Iman Santoso di Jakarta, Minggu, 7 November 2021.Sebagai anak kedua Presiden Soekarno, dia mengenal langsung sosok Hoegeng dan menyaksikan langsung kesederhanaan dan kedekatan Hoegeng dengan rakyat. Meskipun saat itu Megawati masih menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.Dia menceritakan pengalamannya bertemu Hoegeng yang saat itu menjabat sebagai kepala Korps Bhayangkara. Hoegeng saat itu bersepeda dari rumahnya menuju Markas Besar Kepolisian Indonesia, di Jalan Trunojoyo, Jakarta."Om, mau ke mana? Saya manggilnya Om. Om, masa kapolri naik sepeda. (Hoegeng menjawab) Biar saja, ini sekalian berolahraga," kata Megawati menceritakan sosok Hoegeng yang sederhana.Baca: Kapolri Listyo Berkomitmen Ciptakan Polri yang Inklusif Tidak hanya itu, Megawati berpesan kepada para polisi agar menjadikan sosok Hoegeng sebagai contoh dalam menjalankan tugas. "Menurut saya, (dari keteladanan) Pak Hoegeng, mereka (polisi) harus punya dedikasi. Kalian disuruh mengatasi terorisme, radikalisme," kata dia.Megawati menyampaikan dedikasi yang dicontohkan Hoegeng juga mendorongnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dia menceritakan masa-masa ia bertugas sebagai wakil presiden.Saat itu, dia tidak hanya menerima laporan tertulis dari bawahan. Tetapi meninjau langsung situasi di lapangan."Saya mau lihat sendiri. Saya enggak mau hanya (terima) laporan. Jadi betul-betul saya ikuti," kata dia.Dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugas, kata dia, merupakan sikap yang selalu dipraktikkan oleh para polisi saat itu. "Bukan hanya tugas rutin belaka, bukan hanya karena ingin naik pangkat belaka," kata dia.Hoegeng Iman Santoso, menteri pada Orde Lama dan kepala Kepolisian Indonesia yang pertama pada Orde Baru, lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921 dan wafat di Jakarta pada 14 Juli 2004.Sejak lama dia sangat menyukai dan menikmati musik, terkhusus genre hawaiian. Dia membentuk kelompok musik hawaiian, yaitu Hawaiian Seniors, yang rutin mengisi program acara di TVRI.