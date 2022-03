3 Terduga Teroris Terafiliasi ISIS Ditangkap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Jakarta: Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Antiteror Polri kembali menangkap tiga terduga terorisme di tiga wilayah berbeda. Ketiganya diduga terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)."Ketiga tersangka berinisial RS, MR, HP," kata Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Maret 2022.Aswin menuturkan RS, 25, ditangkap di Jalan Pemuda, Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pukul 07.46, Selasa, 15 Maret 2022. RS disebut masuk kelompok Ansor Daulah "Barang bukti pisau sangkur berwarna hitam dan handphone Evercross warna hitam," ujar Aswin.Sedangkan, tersangka MR, 21, diringkus di Kemanggisan, Grogol RT13/ RW09 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa, 15 Maret 2022.Densus menyita sejumlah barang bukti di tempat persembunyian tersangka. Antara lain, lima buku berjudul Pedang Sang Khalifah, Awas Operasi Intelijen, Jihad di Asia Tengah, Intelijen, serta Strategi dan Operasi Jihad Global.Baca: Lagi, 4 Terduga Teroris Ditangkap di Batam Kemudian, dua bendera berlambang ISIS; satu lembar gambar peta Suriah; satu set Airgun CM-036 model AK-47 beserta sarung. Lalu, satu plastik gotri merk OYO; satu set Airgun merek PM model Makarof; satu plastik gotri; satu buah gas Airgun; dua buah kotak peluru mimis; satu buah senjata plastik merk D-Cobra; dan satu buah CPU berwarna hitam.Terakhir, tersangka HP, 35, ditangkap di Jalan RE Martadinata RT 03/09 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Selasa, 15 Maret 2022. Densus menyita handphone Xiaomi A5 berwarna Silver dan laptop merek Aspire One A0756 Series berwarna biru.Ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik Densus. Pemeriksaan guna mendalami keterlibatan pihak lain.Total 12 tersangka terorisme ditangkap dalam dua hari terakhir. Sebanyak lima tersangka terorisme kelompok Jamaah Islamiyah (JI) ditangkap di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa, 15 Maret 2022.Kelimanya ialah TO, GU, SS, UMB, dan SU. TO merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Sedangkan, yang lainnya karyawan swasta.Kemudian, empat tersangka terorisme dengan jaringan yang sama ditangkap di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada Rabu, 16 Maret 2022. Keempatnya ialah AR, MS, AS dan DS.