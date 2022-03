Lagi, 4 Terduga Teroris Ditangkap di Batam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penangkapan empat terduga teroris . Keempatnya berinisial AR, MS, AS dan DS, ditangkap di wilayah Batam, Kepulauan Riau (Kepri)."Densus 88 menangkap empat tersangka teroris di wilayah Batam pada (Rabu) 16 Maret 2022," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Maret 2022.Ramadhan mengatakan keempatnya merupakan kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Ramadhan memaparkan peran serta keterlibatan keempat terduga terorisme tersebut.DS menjabat sebagai bagian Dakwah Bidang (Taklim) T3 daerah Batam pada 2012. Ia juga menjadi pembina dan merekrut anggota JI di Batam pada tahun yang samaSelanjutnya, MS merupakan pembina di bawah pimpinan Mudjahid yang merupakan Qoid Korda Batam. MS mengikuti dam menghadiri pertemuan sesama anggota JI di Batam pada akhir 2014.Sedangkan, AS terlibat merekomendasikan orang-orang binaan Taklim (T3) pada 2017. AS dan sejumlah orang dikirim mengikuti penyaringan berikutnya. Yaitu Sub Bidang Tamhiz T3 yang berada di Medan."Pada tahun 2018 setelah mengikuti penyaringan di Medan, AS disalurkan untuk penjurusan kemudian kembali ke Batam dengan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiah," ujar Ramadhan.Baca: Ini Peran 4 Teroris yang Ditangkap di Tangerang Terakhir, AR masuk dalam struktur kepengurusan JI Batam. Dia bertugas sebagai pembina di bawah pimpinan Mudjahid yang merupakan Qoid Korda Batam."Pada sekitar akhir tahun 2014 ikut menghadiri pertemuan di Batam dengan tujuan bertemu anggota Jamaah Islamiah daerah Batam," beber Ramadhan.Keempatnya masih menjalani pemeriksaan intensif. Polisi mendalami peran dan pihak lain yang terlibat.Sebelumnya, Densus menangkap lima tersangka terorisme jaringan JI di Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa, 15 Maret 2022. Kelimanya ialah TO, GU, SS, UMB, dan SU. TO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, sedangkan yang lainnya karyawan swasta.Total ada sembilan tersangka terorisme jaringan JI ditangkap Densus dalam dua hari terakhir. Densus akan terus melakukan pendalaman untuk memburu pelaku radikal teroris lainnya.