Novel Tawarkan Tangkap Harun Masiku, Deputi KPK: Dia Tak Pernah Bilang ke Saya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AZF)

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku sering menawarkan bekas kantornya untuk menangkap buronan Harun Masiku . Namun, pernyataan Novel dibantah Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto."Teman saya Novel mengatakan pernah menawarkan untuk berkolaborasi, saya selaku penanggung jawab penindakan dan eksekusi, saya tidak pernah dengar kata-kata itu ke saya. Padahal dia punya nomor telepon saya," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Maret 2022.Karyoto mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk menerima bantuan dari Novel. Meskipun, bantuan itu cuma berupa lokasi keberadaan Harun."Kalau memang mau menawarkan silakan, kami membuka pintu kalau memang mau berkolaborasi," ujar Karyoto.Baca: KPK Belum Endus Keberadaan Harun Masiku Namun, KPK mengingatkan Novel untuk bekerja senyap jika membantu mencari Harun. Pembeberan lokasi Harun di media sosial bisa membuat buronan itu pindah dari persembunyiannya."Ketika kita mengekspose bagaimana kita melakukan pencarian terhadap DPO sama saja, percuma. Lebih baik kita diam, dan saatnya ketahuan dan beraksi dan insyaallah dalam waktu dekat kalau segala sesuatunya sudah waktunya pasti ketangkap," tutur Karyoto.Novel menawarkan diri untuk membantu KPK menangkap Harun Masiku dalam akun YouTube pribadinya. Tawaran itu dicetuskan secara terbuka karena Novel menilai KPK jalan di tempat dalam mencari Harun."Buronan yang berkali-kali disebut, bahkan orang sering mendengar nama Harun Masiku, contohnya, itu tidak dicari. Bahkan kami pun beberapa kali menawarkan, mau kami bantu?" tutur Novel dalam akun YouTube-nya.