ICW Harap Novel Baswedan Cs Pertajam Pemberantasan Korupsi Polri

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menaruh harapan kepada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan cs yang segera menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri. Novel cs diharap bisa mempertajam taring Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia."Sebab, selama ini kepolisian sering kali menjadikan pemberantasan korupsi hanya sebagai jargon, tanpa ada hasil yang konkret," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Desember 2021.Menurut dia, keberadaan Novel Baswedan cs di Korps Bhayangkara bisa mempercepat langkah Polri dalam memberantas korupsi. Polri diharap bijak dalam memberikan jabatan kepada Novel Baswedan dan eks pegawai KPK lainnya."ICW mengusulkan ketika nanti mereka dilantik sebagai aparatur sipil negara, Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) dapat membentuk satgas (satuan tugas) khusus antikorupsi di bawah pengawasannya langsung yang bertugas memetakan potensi korupsi di tubuh Polri dan mendesain reformasi kepolisian," ujar Kurnia.Baca: Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 Kapolri Listyo Sigit diminta memanfaatkan betul kemampuan eks pegawai KPK dengan memberikan posisi dan kewenangan yang kuat. ICW tidak mau kemampuan mantan pegawai KPK di Polri disia-siakan karena salah penempatan."Jika itu (satgas khusus antikorupsi) bisa direalisasikan tentu ditambah dukungan dari Kapolri, kepolisian dapat meningkatkan performanya dalam memberantas korupsi," tutur Kurnia.Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya menerima tawaran menjadi ASN Polri. Novel cs bakal mengisi formasi di bidang pencegahan korupsi Korps Bhayangkara."Pak Kapolri juga mengatakan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah pencegahan ya. Jadi, saya kira fokusnya adalah terkait dengan upaya-upaya yang berhubungan dengan pencegahan," kata Novel di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 6 Desember 2021.Menurut Novel, masalah strategis dalam pemberantasan korupsi ada di sektor pencegahan. Fenomena korupsi saat ini, kata dia, tidak bisa dibilang menurun. Dia siap berkontribusi dalam pemberantasan korupsi sesuai permintaan Kapolri.