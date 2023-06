Said Didu Tegaskan Kerugian Negara di Mandalika sudah Memenuhi Unsur Korupsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DHI)

Jakarta: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai proyek pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika termasuk sirkuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah memenuhi unsur korupsi. Ia menyebut terdapat tiga unsur korupsi dalam proyek tersebut."Kasus Mandalika sdh memenuhi syarat korupsi krn scr kumulatif 3 Unsur korupsi terpenuhi," kata Said Didu di akun twitternya seperti dikutip, Senin, 26 Juni 2023.Said Didu menjelaskan proyek Mandalika ini merugikan negara atau BUMN. Kemudian, proyek Mandalika ini dinilai melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentan BUMN."Melanggar UU PT (kegiatan rugi) dan psl 66 UU BUMN (penugasan BUMN) dan menguntungkan diri sendiri/phk lain," ujar Said Didu.Said Didu tidak menjelaskan secara rinci terkait tiga unsur tersebut. Namun Said Didu membandingkan hal ini dengan kasus Formula E yang masih dalam bidikan KPK.Ia berharap KPK mendalami proyek Mandalika karena sudah memenuhi unsur korupsi."Yang merugikan negara Mandalika tapi formula E yg menguntungkan justru dibidik @KPK_RI.Ingat hrs ada 3 unsur syarat korupsi :1) melanggar hukum2) merugikan negara3) menguntungkan diri sendiri atau orang lain.Justru dilihat dari hal tsb Mandalika lbh memenuhi syarat," tegas Said Didu.Sebelumnya Holding Pariwisata InJourney selaku pihak yang membangun dan mengelola Mandalika ingin menyicil utang jangka pendek dari total Rp4,6 triliun.Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Anggap Wajar WSBK Mandalika Merugi Salah satu caranya adalah dengan wacana penghapusan ajang balap WSBK. Ajang ini alih-alih mendapatkan keuntungan, justru membuat kocek InJourney jebol hingga Rp100 miliar untuk pembiayaan berbagai sarana dan prasarananya."Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, di antaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," kata Direktur Utama (Dirut) InJourney Dony Oskaria saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 14 Juni 2023.Dony Oskaria menegaskan WSBK tidak menarik penonton dan investor. Ia pun berharap WSBK dihapuskan untuk menekan kerugian yang berkelanjutan."Kerugian tebesar di Mandalika itu di WSBK. Kami akan negosiasi menghilangkan WSBK. Jadi nanti cost kita akan turun. Karena jujur itu eventnya tidak menarik," tegas Dony Oskaria.Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi santai kerugian Mandalika. Ia menyebut proyek Mandalika berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi sekitar seperti bandara dan jalan raya."Ini namanya pembangunan infrastruktur sama seperti pembangunan jalan tol. Kita bukan buka seperti supermarket yang buka hari ini , besok langsung ada transaksi. Kalau infrastruktur, perlu 8 tahun. Ini yang kadang-kadang di-mispersepsi-kan," kata Erick Thohir dalam acara Pertamina Energizing You, Sabtu, 17 Juni 2023.