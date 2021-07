Sempat Kabur dari Polda Babel, Teroris AS Ditangkap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Antiteror Polri menangkap teroris AS, 44, yang kabur dari Polda Bangka Belitung (Babel). AS ditangkap di Kampung Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, sekitar pukul 21.30 WIB, Senin, 5 Juli 2021."Iya sekaligus ditangkap dua orang yang ikut menyembunyikannya. Dibawa ke Polda Babel," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021.Ramadhan mengatakan AS ditangkap Densus 88 bersama tim gabungan Reserse Kriminal dan Intel Polda Babel. AS melarikan diri dari ruang pemeriksaan di Polda Babel pada Kamis dini hari, 1 Juli 2021.Sebelumnya, AS ditangkap Densus 88 di kediamannya di Gang Rintis Jalan Mentok RT01, Dusun II, Desa Kace, Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, sekitar pukul 13.00 WIB pada Rabu, 30 Juli 2021. AS langsung dibawa ke ruang khusus Densus 88 Polda Babel dengan penjagaan ketat.Baca: Teroris AS Pengirim Senpi ke Jakarta Kabur dari Polda Babel AS merupakan teroris yang mengirimkan paket senapan panjang dan senjata api jenis revolver beserta amunisi kepada teroris DS. DS ditangkap di Jakarta Timur pada Rabu pagi, 30 Juni 2021.AS juga penerima uang dari teroris SY yang ditangkap di Jakarta Barat pada Rabu siang, 30 Juni 2021. Uang itu untuk pembelian dan pengiriman senjata api.(JMS)