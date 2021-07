Teroris AS Pengirim Senpi ke Jakarta Kabur dari Polda Babel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polisi memburu AS, 44, teroris yang mengirimkan senjata api (senpi) ke Jakarta. Dia kabur dari Polda Bangka Belitung (Babel) setelah ditangkap di wilayah Babel pada Rabu siang, 30 Juni 2021.Kabid Humas Polda Babel Kombes Maladi mengatakan Kapolda Babel Irjen Anang Syarif Hidayat meminta masyarakat tetap tenang menyikapi informasi itu. Kapolda juga berpesan kepada warga Babel untuk tidak melindungi AS."Karena akan dikenakan undang-undang terorisme apabila melindungi," kata Maladi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021.Maladi tidak membeberkan kapan AS melarikan diri. Dia mengirimkan foto teroris jaringan jamaah ansharut daulah (JAD) itu usai pemeriksaan di Polda Babel.Baca: Terduga Teroris Pengirim Paket Senjata ke Jakarta Ditangkap Pada foto tampak AS mengenakan kaos abu-abu. AS berkulit kuning langsat, rambut ikal panjang dan berjenggot. Dia juga memiliki dahi yang luas dan tahi lalat besar di pipi sebelah kiri."Jika melihat ciri-ciri seperti foto tersebut, agar melapor ke kepolisian terdekat dan kepada rekan-rekan wartawan dapat melaporkannya ke humas Polda Babel," ujar Maladi.Berdasarkan informasi, AS melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Babel sekitar pukul 03.30 WIB pada Kamis, 1 Juli 2021. AS telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan karena masih dalam tahap pemeriksaan.AS ditangkap Tim Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Antiteror Polri bersama Tim Polda Bebel di kediamannya Gang Rintis Jalan Mentok RT01, Dusun II, Desa Kace, Kecamatan Mendobarat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, sekitar pukul 13.00 WIB pada Rabu, 30 Juli 2021. AS langsung dibawa ke ruang khusus Densus Polda Babel dengan penjagaan yang ketat.AS merupakan teroris yang mengirimkan paket senapan panjang dan senjata api jenis revolver beserta amunisi kepada DS. Teroris itu ditangkap di Jakarta Timur pada Rabu pagi, 30 Juni 2021.AS juga menerima uang dari teroris SY yang ditangkap di Jakarta Barat pada Rabu siang, 30 Juni 2021. Uang itu untuk pembelian dan pengiriman senjata api.(ADN)