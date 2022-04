Etik Lili Pintauli Disorot, KPK: Amerika Memang Begitu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laporan Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 Amerika Serikat (AS) menyoroti pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar . Sorotan itu terkait komunikasi Lili dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang sudah divonis Dewan Pengawas (Dewas) KPK Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango merespons sikap AS yang usil mengurusi negara lain. "AS sih memang begitu, sukanya mengurusi negara orang lain yang di negerinya sendiri luput diurusi," kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Minggu, 17 April 2022.Nawawi menilai AS harusnya fokus dengan permasalahan negaranya sendiri. Dia tidak mau berkomentar lebih jauh terkait laporan HAM AS itu, terlebih soal Lili.Baca: Kasus Korupsi Mantan Menteri Jadi Sorotan Laporan HAM AS 2021 "Kalau saya enggak suka 'gunjingin' orang lain apalagi sesama rekan, mana lagi ini bulan puasa," ujar Nawawi Dia menilai setiap tindakan pasti bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait. Pertanggungjawaban itu diyakini tidak menyangkut orang lain.