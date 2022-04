One Way-Gage Saat Arus Mudik dan Balik, Kecuali Mobil Pejabat Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri menerapkan pelaksanaan rekayasa lalu lintas (lalin) di jalan tol dengan sistem one way dan ganjil genap (gage) pada arus mudik dan balik Lebaran 2022 . Namun, ada beberapa kendaraan yang bebas dari kebijakan tersebut."Pengecualian kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara," demikian informasi yang dikutip dari Instagram resmi Divisi Humas Polri, Senin, 18 April 2022.Kendaraan lain yang dikecualikan adalah kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lalu, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans.Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas. Selanjutnya, kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan Polri dan kendaraan warga yang berdomisili di sekitar ruas jalan yang diberlakukan penerapan ganjil genap.Rekayasa lalin pada saat arus mudik nantinya diberlakukan di Tol Cikampek KM 47 sampai Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414 pukul 17.00-24.00 WIB pada Kamis, 28 April 2022. Sementara itu, pada 29-30 April 2022 diberlakukan lebih lama, yakni pukul 07.00-24.00 WIB dan pada Minggu, 1 Mei 2022 sistem one way-ganjil genap berlaku pukul 07.00-12.00 WIB."Untuk berakhirnya pelaksanaan one way perpanjangan waktunya bersifat situasional 'diskresi kepolisian' pelaksanaan arus mudik bersamaan dimulainya one way," demikian isi informasi tersebut yang dibenarkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.Baca: Ganjil-Genap di Tol Cikampek-Kalikangkung Berlaku Mulai 28 April 2022 Rekayasa lalin saat arus balik dimulai pukul 14.00-24.00 WIB pada Jumat, 6 Mei 2022, yang diberlakukan di GT Kalikangkung KM 414 sampai Tol Cikampek KM 47 diteruskan cara bertindak (CB) Contraflow sampai KM 28.500.Sedangkan, pukul 07.00-24.00 WIB pada Sabtu, 7 Mei 2022, berlaku mulai GT Kalikangkung KM 414 sampai GT Halim KM 3.500. Sementara itu, pukul 07.00-03.00 WIB Minggu, 8 Mei sampai Senin dini hari, 9 Mei 2022, diberlakukan mulai GT Kalikangkung KM 414 sampai GT Halim KM 3.500.Perpanjangan dan penghentian one way itu bersifat situasional. Apabila kepadatan di GT Kalikangkung semakin panjang akan dilaksanakan one way mulai GT Bawen KM 442."Pelaksanaan ganjil genap arus balik bersamaan dimulainya one way," demikian isi informasi tersebut.