Ganjar Ajak Mahasiswa Ikut Menangani Stunting di Jateng

Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi narasumber dalam kegiatan pengenalan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Senin, 5 September 2022. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengajak para mahasiswa untuk turut berperan menangani penurunan angka stunting di Jawa Tengah."Kita kan lagi bergerak penurunan stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak, khususnya yang hamil. Kami dulu punya program One Student One Client dan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng sebagai perhatian untuk ibu hamil," ujar Ganjar di UNIMUS, Senin, 5 September 2022.Ganjar menjelaskan program One Student One Client ialah di mana satu ibu hamil didampingi satu mahasiswa. Hal ini bertujuan agar ibu hamil tidak melakukan kesalahan dalam memberi asupan gizi untuk anak dalam kandungan.Sementara program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Yakni dengan memantau kondisi ibu hamil agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal."20 persen dari kandungan yang bermasalah kalau didampingi teman-teman mahasiswa maka satu, learning prosesnya dia belajar mendampingi, dosennya membimbing. Maka ini Merdeka Belajar yang konkret," jelas Ganjar.Ganjar mengaku bakal menggandeng UNIMUS dan perguruan tinggi lainnya untuk melancarkan program tersebut. Dia berharap mahasiswa yang mengikuti program itu akan mendapatkan apresiasi."Maka One Student One Client untuk mendampingi ibu hamil ini tepat untuk mereka. Nanti teknisnya kita kerja sama dengan Unimus, mahasiswa kita ajak dan kita beri reward ke mereka agar selama kuliah, dia pernah melakukan sesuati yang bermanfaat untuk bangsa negara dan kemanusiaan," papar Ganjar.