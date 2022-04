Harga Daging Ayam dan Sayuran di Jepara Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jepara: Harga komoditas ayam potong di Jepara, Jawa Tengah, pada awal Ramadan 2022, merangkak naik. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga daging ayam mencapai Rp10 ribu per kilogram.Seorang pedagang daging ayam di Pasar Jepara Satu, Denok, mengatakan, kenaikan harga daging ayam mulai Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram. Harga daging ayam potong yang semula Rp35 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp40 ribu per kilogram.“Kalau daging ayam kampung lebih mahal lagi, naiknya sampai Rp10 ribu per kilogram. Biasanya ayam kampung Rp75 ribu per kilogram, sekarang naik jadi Rp85 ribu per kilogram,” kata Denok, Senin, 4 April 2022.Meski terjadi kenaikan harga, antusias warga membeli daging ayam tak surut. Dalam sehari, ratusan kilogram daging ayam mampu terjual. Peningkatan pembelian daging ayam tidak hanya pada pembeli rumah tangga, tapi juga pembelian untuk tempat usaha seperti restoran dan warung makan.Baca juga: Harga Daging Ayam dan Telur di Jember Naik “Pasokan dan stok lancar tidak ada kelangkaan. Jadi biasanya memang begini, kalau awal-awal puasa pasti naik. Nanti pertengahan puasa turun lagi,” ujar Denok.Selain itu, harga sayuran juga mengalami lonjakan. Itu seperti harga sawi, kangkung, kacang panjang, dan cabai. Kenaikan harga sayuran mulai Rp5 ribu per kilogram hingga Rp20 ribu per kilogram.Seorang pedagang di Pasar Jepara Satu, Nur Sa’diyah, mengatakan saat ini harga cabai keriting Rp45 ribu per kilogram. Sebelumnya, hanya Rp30 ribu per kilogram. Kemudian cabai rawit dari Rp40 ribu per kilogram kini naik jadi Rp60 ribu per kilogram.“Sawi, kangkung, kacang panjang juga naik. Tadi saya mau ambil banyak tidak boleh, dapatnya separuh. Katanya sih, karena harga BBM (bahan bakar minyak) naik, karena sayur-sayuran ini kan dari luar kota,” kata Nur.