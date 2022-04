Harga Daging Ayam dan Telur di Jember Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jember: Harga daging ayam dan telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kenaikan pada awal Ramadan 1443 Hijriah.Harga daging ayam di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Seperti di Pasar Tanjung, naik dari Rp34.000 menjadi Rp38.000 per kilogram, kemudian di Pasar Kreyongan dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 per kilogram, sedangkan harga telur ayam ras berkisar Rp23.000 hingga Rp24.000 per kilogram."Secara keseluruhan harga sembako masih stabil seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi. Namun daging dan telur ayam ras memang mengalami kenaikan," kata Kasi Pengembangan Usaha dan Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Eko Wahyu Septantono di Jember, Senin, 4 April 2022.Kenaikan harga daging ayam, lanjut dia, seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi karena ada tradisi tasyakuran menjelang datangnya bulan puasa. Begitu juga dengan telur ayam ras.Menurutnya, petugas selalu melakukan pemantauan harga di tiga pasar tradisional yang menjadi lokasi survei harga yakni Pasar Tanjung, Pasar Kreyongan, dan Pasar Kebonsari untuk mengetahui harga dan pasokan komoditas pangan tersebut.Baca juga: Gunung Kidul Jamin Stok Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan Aman "Harga beras memang cenderung stabil karena Kabupaten Jember juga menjadi salah satu lumbung beras di Jawa Timur karena produksinya selalu surplus," tuturnya.Ia menjelaskan pasokan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional masih aman dan kalaupun terjadi kenaikan sejumlah komoditas pangan pada awal Ramadan masih dalam batas kewajaran."Harga telur ayam ras memang mengalami kenaikan karena adanya permintaan yang meningkat seiring banyaknya warga yang membuat kue kering untuk persiapan Lebaran," katanya.Berdasarkan data pantauan harga di Pasar Tanjung Jember pada Senin ini tercatat harga beras dari kualitas medium hingga premium berkisar Rp10 ribu hingga Rp12.500 per kilogram, gula pasir Rp13.500 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter Rp23.000 hingga Rp24.000, telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, dan daging ayam Rp38.000 per kilogram.Kemudian bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp23.000 per kilogram, cabai rawit turun dari Rp36.000 menjadi Rp34.000 per kilogram dan harga sayur mayur juga masih stabil.