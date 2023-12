One Way dari Gerbang Tol Palimanan Sampai Cikampek Digelar 10 Jam Mulai Siang Ini

Antonio • 26 Desember 2023 14:42



Bekasi: Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari Gerbang Tol (GT) Palimanan sampai Cikampek akan digelar 10 jam mulai siang ini pukul 14.00 WIB sampai 24.00 WIB. Pemberlakuan ini dilakukan berdasarkan peningkatan volume lalu lintas dari arah Timur ke arah Jakarta. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan pihaknya akan mendukung one way dengan menyiapkan perambuan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. "Jasa Marga juga memastikan sarana dan prasarana beroperasi dengan optimal. GT Cikampek Utama sebagai gerbang tol yang melayani lalu lintas one way, Jasa Marga akan mengoptimalkan 15 gardu tol operasi serta penyiagaan 20 mobile reader untuk melayani transaksi ke arah Jakarta," kata Lisye dalam keterangan pers, Selasa, 26 Desember 2023. Lisye mengatakan pihaknya juga membuka contraflow dari Km 72 Cikampek sampai dengan Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta. "Pemberlakuan contraflow akan dilaksanakan secara situasional berdasarkan diskresi Kepolisian," jelasnya. Dia menerangkan pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Cikampek/arah Timur (Jalan Tol Cipali) akan dialihkan ke GT Cikampek Km 72 untuk melanjutkan perjalanannya melalui jalan nasional Pantura dan masuk kembali ke Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang melalui GT Palimanan 3 Jalan Tol Palimanan-Kanci. "Sementara itu, bagi pengguna jalan dari arah Bandung (Cipularang/Padaleunyi) menuju arah Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju Bandung masih bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek secara normal," ujarnya.





Libur Nataru, Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Diprediksi Naik 40,9%

