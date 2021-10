Puncak Bogor Tetap Padat Meski Terapkan Ganjil Genap

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Bogor: Arus kendaraan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetap padat meskipun para pengendara sudah mematuhi rekayasa lalu lintas sistem ganjil genap . Sejumlah area terpantau sudah padat sejak pagi hari."Simpang Gadog terpantau sejak Sabtu subuh tadi sampai saat ini antrean telah mendekat sampai Gerbang Tol Ciawi. Kita lihat mayoritas kendaraan sudah menggunakan pelat nomor yang sama sesuai tanggal hari ini pelat ganjil," kata Kanit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Ipda Ardian, di Simpang Gadog, Ciawi, Bogor, Sabtu, 9 Oktober 2021.Baca: Tim Kemen PPPA Kumpulkan Fakta Kasus Radupaksa Tiga Anak Dia menjelaskan kepadatan kendaraan terjadi sejak pagi dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Pihaknya terpaksa menerapkan sistem satu arah atau one way ke arah Puncak Bogor sehingga kendaraan dari Puncak Bogor menuju Jakarta ditutup beberapa saat."Sesuai petunjuk pimpinan kita laksanakan 'one way' ke atas (Puncak). Jadi saat ini arus ke bawah (Jakarta) sudah ditutup lanjut didorong untuk nanti diberlakukan satu arah dulu," jelas Ardian.Sistem one way tersebut diberlakukan sampai kepadatan arus kendaraan yang menuju kawasan Puncak Bogor terurai. Kemudian jalur kembali dibuka dua arah dan dilanjutkan penerapan ganjil genap."One way sampai dengan arus kendaraan dari pintu Tol Ciawi terserap sampai Gadog setelah itu kita laksanakan kembali ganjil genap," ungkapnya.Sebagai informasi uji coba pemberlakuan sistem ganjil genap pada pekan keenam ini sama seperti uji coba sebelumnya, yakni mulai Jumat siang hingga Minggu tengah malam.Jumlah lokasi pemeriksaannya masih sama, yakni delapan titik di Simpang Pasir Angin, Pintu Tol Ciawi, Simpang Gadog, Rainbow Hills, Pos Penutupan Arus Cibanong, Pos Penutupan Arus Bendungan, dan dua lokasi di Kawasan Sentul.