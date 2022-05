11 Ribu Mobil Padati Puncak per Kamis Pagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Puncak: Sebanyak 11 ribu kendaraan roda empat mendatangi Puncak , Bogor, melalui Jalan Mengamendung pada Kamis pagi, 5 Mei 2022."Tercatat hingga pukul 09.00 WIB saja sudah ada 11 ribu kendaraan yang mendatangi wilayah Bogor ," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, saat ditemui di pos perempatan Gadog, Kamis, 5 Mei 2022.Angka tersebut meningkat dibandingkan kemarin, 4 Mei 2022. Asep mengatakan pada jam yang sama, jumlah kendaraan Kamis ini meningkat 25 persen.Baca: Jalur Menuju Puncak Bogor Ditutup Pagi Ini Namun, Iman tidak memerinci berapa jumlah kendaraan yang mendatangi wilayah Puncak pada sehari sebelumnya. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di kawasan Puncak dan sekitarnya, Iman memberlakukan jalur satu arah atau one way dari Jakarta maupun Bogor.Saat ini, polisi tengah memberlakukan penutupan jalan dari arah Jakarta menuju Puncak, Bogor. Penutupan itu dilakukan guna mendorong kendaraan dari arah Puncak untuk turun ke Jakarta.Jika kendaraan dari arah puncak sudah turun ke Jakarta, maka pihaknya akan kembali memberlakukan one way ke arah Puncak dan Bandung. Nantinya, pihak kepolisian akan kembali memberlakukan one way ke arah Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.