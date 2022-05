Jalur Menuju Puncak Bogor Ditutup Pagi Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Puncak: Polisi menutup jalur menuju Puncak dari arah Jakarta di Jalan Megamendung, Bogor, Jawa Barat . Hal ini dikarenakan ada pemberlakuan sistem satu arah (one way) di daerah itu.Petugas menutup jalan akses ke Puncak, tepatnya di perempatan Gadog, khususnya di pintu keluar tol menuju Puncak. Hal tersebut dilakukan guna membiarkan kendaraan dari arah Puncak untuk turun ke arah Jakarta."Kami sedang melakukan pendorongan dari atas ke arah Jakarta," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, Kamis, 5 Mei 2022.Jika kendaraan dari arah Puncak sudah turun ke Jakarta, maka pihaknya akan kembali memberlakukan one way ke arah Puncak dan Bandung. Nantinya, pihak kepolisian akan kembali memberlakukan satu arah ke arah Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.Baca: One Way Diberlakukan di Lembang untuk Urai Kemacetan "Kami akan memberlakukan kembali one way ke arah Jakarta dari arah Cianjur pukul 13.00 WIB," jelas dia.Pihaknya mengimbau warga yang ingin melakukan perjalanan ke arah Puncak ataupun Bogor untuk tidak melawati jalur utama. Warga diharapkan menggunakan jalur alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sepanjang Jalan Megamendung.