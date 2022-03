Harga Bawang dan Cabai Merah di Palangka Raya Turun Jelang Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palangka Raya: Harga bawang merah dan cabai merah di pasar tradisional di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, turun menjelang Ramadan . Kabid Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM dan Perindustrian Palangka Raya, Hadriansyah, mengatakan harga cabai merah turun hingga Rp50 ribu per kilogram."Harga cabai merah biasa Rp20.000 per kilogram. Sementara bawang merah turun Rp2.000 per kilogram," kata Hadriansyah di Palangka Raya, Senin, 28 Maret 2022.Sebelumnya, harga cabai merah tercatat Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dari Rp36.000 menjadi Rp34.000 per kilogram.Nilai bahan pangan yang tercatat di Disperindag merupakan harga rata-rata di kalangan pedagang di Pasar Kahayan yang berkonsep tradisional modern. Namun, ada beberapa komiditas yang mengalami kenaikkan seperti cabe merah keriting dan bawang putih.Baca: Jelang Ramadan, Harga Cabai Hingga Bawang di Bengkulu Naik "Sebelumnya, harga cabe merah keriting Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram," kata Hadriansyah.Harga kebutuhan pokok lain cenderung stabil. Harga beras di kisaran Rp10.000-Rp16.000 per kologram, tergantung jenis. Gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp14.000 per liter dan minyak goreng kemasan mulai Rp21.000 per liter.Daging sapi murni Rp135.000 per kilogram, ayam broiler Rp38.000 per kilogram, dan ayam kampung Rp65.000 per kilogram. Telur ayam broiler Rp1.900 per biji dan telur ayam kampung Rp2.500 per biji."Meski terjadi fluktuasi harga, namun untuk stok ditingkat pedagang maupun distributor masih aman. Untuk itu masyarakat jangan berlebihan dalam berbelanja," ucap dia.