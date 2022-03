Jelang Ramadan, Harga Cabai Hingga Bawang di Bengkulu Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Bengkulu: Menjelang bulan Ramadan 1443 Hijriah pada April mendatang, beberapa harga komoditi di pasaran mengalami kenaikan. Mulai dari cabai merah hingga bawang merah. Harga cabai merah kembali naik menjadi Rp50 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp28 ribu per kilogram. Salah satu pedagang cabai di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Yasinta, mengatakan hal ini dikarenakan ketersediaan barang di produsen berkurang."Serta seperti tahun-tahun sebelumnya harga cabai menjelang Ramadan dan Idulfitri mengalami kenaikan," kata Yasinta, Kamis, 17 Maret 2022.Harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari Rp35 ribu per kilogram menjadi Rp42 hingga Rp45 ribu per kilogram. Harga ayam potong juga mengalami kenaikan dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram.Baca: Kementan: Stok Cabai Rawit Aman dan Mencukupi Untuk harga bahan pokok lainnya seperti daging sapi, telur ayam, gula pasir, dan lain-lain masih dalam harga stabil. Sedangkan harga minyak goreng, setelah pemerintah mencabut ketentuan mengenai harga eceran tertinggi (HET) mengalami kenaikan.Saat ini harga minyak goreng di Pasar Panorama mencapai Rp30 hingga Rp35 ribu per liter. Namun stok minyak di pasaran masih sedikit. Saat ini, harga minyak goreng kemasan tidak akan lagi diatur pemerintah. Sehingga harga minyak goreng saat ini menyesuaikan dengan harga keekonomian.