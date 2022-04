Ridwan Kamil Imbau Pemudik Maksimal 30 Menit di Rest Area Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada pemudik tak berlama-lama singgah di area peristirahatan (rest area) jalan tol. Maksimal setiap pemudik cukup 30 menit berada di rest area."Teorinya sederhana, kalau tempatnya sedikit yang butuh banyak maka dibatasi waktunya. Jadi aturan 30 menit saya kira memadai lah. Saya kalau dari luar kota ke rest area tol, waktu 30 menit itu lebih dari cukup. Ke toilet 5 menit, peregangan 10 menit, kalaupun makan tambah 20 menit," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Selasa, 19 April 2022.Emil sapaan karibnya mengatakan jika semua pemudik berpikir mampir ke rest area saat waktu berbuka puasa, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak memungkinkan. Pasalnya, keterbatasan ruang dan berpotensi menimbulkan kemacetan.Oleh karena itu, Emil mengimbau kepada warga yang melakukan mudik tahun ini untuk menyediakan makanan dan peralatan penting lainnya di mobil agar tidak terjadi penumpukan di rest area tol."Sehingga imbauan saya barang siapa berniat mudik tolong di mobilnya dibekali makanan yang mencukupi dan hal-hal emergency. Sehingga kalau tidak bisa ke rest area kenyamanan berbuka di jalan masih dilaksanakan," kata dia.Sementara itu, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi mengatakan pemudik agar tak berlama-lama di rest area jalan tol sebelum pemberlakuan skema satu arah atau one way. Pemudik diimbau berada hanya 30 menit di rest area tol karena sebelum diberlakukan skema satu arah, rest area jalan tol harus kosong dulu."Itu kan one way' itu diberlakukan dari arah Jakarta ke Jateng. Pemudik yang dari arah Jateng, di rest areanya 30 menit. Kan sebelum one way itu harus dikosongkan. Supaya pas selesai keluar dari rest area bisa lewat ke Jakarta pakai tol, kan dia di rest area nih jalan tolnya mau ditutup," ujar Bariza.Bariza mengimbau masyarakat diminta mengosongkan rest area mulai Kamis, 28 April 2022 pukul 17.00 WIB. Menurut Bariza pada 28 April 2022 sejak pukul 15.00 WIB pihaknya sudah akan mengumumkan agar segera meninggalkan rest area karena nanti jam 17.00 WIB akan diberlakukan one way."Misalnya, kalau di Cikampek KM102 itu ke Jakarta lewat tol bisa satu jam setengah. Jadi, dua jam itu waktu tepat untuk dia keluar ke Jakarta lewat tol, dikeluarkan nanti lewat arteri kan kasihan masyarakat," lanjut Bariza.