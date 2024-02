Viral Tren Peluk Ojol di Bali Sebagai Bentuk Apresiasi, Para Driver Full Senyum

06 Februari 2024



Jakarta: Viral sejumlah warga negara asing baru-baru ini mengajak pengguna ojek online (ojol) untuk memeluk driver mereka. Gerakan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap driver ojol yang mempermudah mobilitas mereka di Bali. Video seorang perempuan dan pria membawa papan bertuliskan ‘Hug Your Gojek Driver’ (Peluk Sopir Gojekmu) viral. Dalam video terlihat pengguna ojol yang didominasi wisatawan mancanegara itu langsung memeluk driver-nya sesaat mereka melihat papan tersebut. Foto: tangkapan layar Tindakan itu sontak saja merekahkan senyuman para driver ojol. Mereka terlihat lebih bersemangat dan sangat bahagia. Bahkan, beberapa driver ojol turut berpose ke hadapan kamera dengan sumringah. Senyum sumringah driver ojol yang dipeluk penumpangnya. Foto: tangkapan layar Instagram @canggu.shortcut Rekaman yang diunggah oleh akun Instagram @canggu.shortcut ini telah disukai lebih dari 445 ribu pengguna. Sedangkan rekaman kedua yang baru diunggah Senin, 5 Februari 2024, telah disukai sebanyak 10.800 pengguna. “Happy vibes part 2. Love for our Gojek & Grab workers,” tulis @canggu.shortcut Unggahan tersebut tentu saja dibanjiri komentar. Banyak warganet yang ingin pindah ke Bali lantaran iri dengan apresiasi yang diberikan pengguna jasa ojol. Namun, tidak sedikit netizen bergurau perihal pasangan para driver ojol yang bisa saja merasa cemburu. “BAYANGIN KALO LEWAT FYP ISTRI PAK GOJEK NYA AOWKWOSK,” tulis @zlfccarlz. “TAKUT ISTRINYA ABANG GOJEK CEMBURU,” tulis @mindsyelin. “Wajahmu memang tertutup tapi istrimu nandain platmu,” gurau @_dhy.me. “Simple tapi kok jadi ikut happy liat senyum bapak-bapak driver,” komentar @vinnachristie. “Besok ke kantor gojek di kemang ahh minta mutasi ke bali biar bisa ngojek di bali,” tulis @fales_satoedki.