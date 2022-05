Yuk! Catat Waktu Pemberlakuan One Way Arus Balik Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon: Polda Jawa Barat menilai pemberlakuan one way saat arus mudik Lebaran lalu berhasil mengatasi lonjakan kendaraan pemudik. Sistem serupa akan diberlakukan pada puncak arus balik.Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana, menyebut sistem one way akan berlaku mulai pada 6-8 Mei 2022. Puncak arus balik diprediksi terjadi padaTanggal tersebut diprediksi menjadi ."Direncanakan one way pada hari Jumat dimulai dari jam 14.00 WIB sampai 24.00 WIB. Tanggal 7 dilaksanakan jam 07.00-24.00 WIB, lalu hari Minggu jam 07.00-03.00 WIB (esok hari)," kata Suntana, dalam tayangan Headline News di Metro TV, Kamis, 5 Mei 2022.Baca: One Way Menuju Tol Jakarta-Cikampek Bisa Diperpanjang Jika Kendaraan Membeludak Dia tak menampik potensi peningkatan arus kendaraan di jalur arteri. Namun, Suntana yakin kepadatan kendaraan pemudik hanya terjadi di banyak titik dan tak separah 2019.