Jelang Nataru, Harga Ayam di Malang Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Malang: Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mulai naik jelang Hari Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). Berdasarkan catatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, harga bahan pokok yang mengalami kenaikan tertinggi ada pada garam bata, yakni mencapai 4,65 persen.Harga garam bata yang semula Rp3.100 menjadi Rp3.200 per buah. Kemudian, harga bahan pokok lain yang mengalami kenaikan, yakni tomat sebesar 4,32 persen, semula Rp13.200 menjadi Rp13.800 per kilogram (kg).Begiti juga dengna harga ayam potong, mengalami kenaikan 1,23 persen dari Rp31.000 menjadi Rp31.400 per kg. Terakhir, harga garam halus naik sebesar 2,08 persen atau dari Rp2.200 menjadi Rp2.300 per kg."Ini terjadi karena memang siklus tahunan, beberapa harga bahan pokok naik," kata Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, saat dikonfirmasi, Kamis 15 Desember 2022.Sementara itu, harga beberapa bahan pokok terpantau mengalami penurunan. Penurunan harga terbesar terjadi adalah cabai rawit, yakni 5,01 persen dari yang semula Rp37.100 menjadi Rp 35.200 per kg.Harga bawang merah juga turun sebesar Rp1.000 atau sekitar 3,06 persen, dari Rp34.200 menjadi Rp33.200 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam turun dari yang semula Rp29.500 menjadi Rp28.900 per kg.Mahila mengatakan pergerakan harga bahan pokok yang terjadi di Kabupaten Malang sementara ini terhitung masih dalam kondisi normal. Pihaknya berharap agar harga-harga tersebut tidak terus merangkak naik."Jadi ini (pergerakan harga) fenomena tahunan. Semoga tidak berlanjut," imbuhnya.Sementara itu, harga beberapa komoditas bahan pokok di pasar sayur grosir Subterminal Agrobisnis (STA) Mantung, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, per hari ini, Kamis 15 Desember 2022, juga mengalami pergerakan. Komoditas sayur mayur yang dijual di pusat grosir STA Mantung ini untuk memenuhi pasar lokal di Malang Raya dan sejumlah wilayah barat Jawa Timur.Mulai dari Kediri, Blitar, Jombang, Tulungagung, Magetan, Nganjuk, Tuban, Madiun, dan Lamongan. Pedagang juga mengirim sayur ke luar Jawa seminggu tiga kali ke Kalimantan, Ambon dan Papua.