Jalur Pendakian Merbabu Mulai Dibuka Hari Ini

Daviq Umar Al Faruq • 01 Desember 2023 14:58



Boyolali: Jalur pendakian Gunung Merbabu mulai dibuka kembali hari ini, Jumat, 1 Desember 2023. Diketahui jalur pendakian tersebut ditutup setelah kebakaran lahan yang terjadi Oktober 2023. Per Jumat ini, dua jalur pendakian Gunung Merbabu yaitu via Selo, Boyolali dan via Suwanting, Magelang mulai dibuka kembali. Keputusan pembukaan kembali jalur pendakian tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor PG. 07 T.35/TU/TEK/11/2023 tentang pembukaan jalur pendakian Taman Nasional Gunung Merbabu. "Iya jalur pendakian Selo dan Suwanting, Kabupaten Magelang dibuka kembali mulai besok pagi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan mitra pengelola jalur pendakian," kata Plt Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb), Nurpana Sulaksono saat dikonfirmasi. Kendati sudah dibuka kembali, namun kuota pendaki diatur jumlahnya. Untuk pendaki via jalur pendakian Selo, sudah dibuka 100 persen atau 587 orang per hari. Sedangkan kuota jalur pendakian Suwanting dibuka 50 persen atau 164 orang perharinya. "Pendaki wajib melakukan booking online sebelumnya. Kami imbau agar seluruh pendaki tetap mematuhi papan informasi larangan yang ada di sepanjang jalur pendakian," jelasnya. Di sisi lain, untuk dua jalur pendakian via Wekas dan Thekelan, Kabupaten Semarang masih ditutup. Pasalnya, kedua jalur pendakian tersebut mengalami kerusakan cukup parah pada kebakaran lalu.





Per Jumat ini, dua jalur



"Iya jalur pendakian Selo dan Suwanting, Kabupaten Magelang dibuka kembali mulai besok pagi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan mitra pengelola jalur pendakian," kata Plt Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb), Nurpana Sulaksono saat dikonfirmasi.

Baca: Gunung Bawah Laut Jogo Jagad Pacitan Resmi Diakui Dunia Kendati sudah dibuka kembali, namun kuota pendaki diatur jumlahnya. Untuk pendaki via jalur pendakian Selo, sudah dibuka 100 persen atau 587 orang per hari. Sedangkan kuota jalur pendakian Suwanting dibuka 50 persen atau 164 orang perharinya.

Advertisement

"Pendaki wajib melakukan booking online sebelumnya. Kami imbau agar seluruh pendaki tetap mematuhi papan informasi larangan yang ada di sepanjang jalur pendakian," jelasnya.



Di sisi lain, untuk dua jalur pendakian via Wekas dan Thekelan, Kabupaten Semarang masih ditutup. Pasalnya, kedua jalur pendakian tersebut mengalami kerusakan cukup parah pada kebakaran lalu.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (DEN) Boyolali: Jalur pendakian Gunung Merbabu mulai dibuka kembali hari ini, Jumat, 1 Desember 2023. Diketahui jalur pendakian tersebut ditutup setelah kebakaran lahan yang terjadi Oktober 2023.Per Jumat ini, dua jalur pendakian Gunung Merbabu yaitu via Selo, Boyolali dan via Suwanting, Magelang mulai dibuka kembali. Keputusan pembukaan kembali jalur pendakian tersebut tertuang dalam surat pengumuman nomor PG. 07 T.35/TU/TEK/11/2023 tentang pembukaan jalur pendakian Taman Nasional Gunung Merbabu."Iya jalur pendakian Selo dan Suwanting, Kabupaten Magelang dibuka kembali mulai besok pagi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan mitra pengelola jalur pendakian," kata Plt Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb), Nurpana Sulaksono saat dikonfirmasi.Kendati sudah dibuka kembali, namun kuota pendaki diatur jumlahnya. Untuk pendaki via jalur pendakian Selo, sudah dibuka 100 persen atau 587 orang per hari. Sedangkan kuota jalur pendakian Suwanting dibuka 50 persen atau 164 orang perharinya."Pendaki wajib melakukan booking online sebelumnya. Kami imbau agar seluruh pendaki tetap mematuhi papan informasi larangan yang ada di sepanjang jalur pendakian," jelasnya.Di sisi lain, untuk dua jalur pendakian via Wekas dan Thekelan, Kabupaten Semarang masih ditutup. Pasalnya, kedua jalur pendakian tersebut mengalami kerusakan cukup parah pada kebakaran lalu.