PPKM Darurat, Harga Kebutuhan Pokok di DIY Naik

Yogyakarta: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat adanya kenaikan sejumlah kebutuhan pokok selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat . Meskipun, sebagian besar harga masih stabil.Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Yanto Apriyanto, mengatakan harga cabai dan bawang merah mengalami kenaikan. Cabai rawit merah naik dari Rp48 ribu menjadi Rp49 ribu per kilogram (kg) dan bawang merah naik dari Rp27 ribu menjadi Rp27.667 per kg."Harga bawang putih jenis sinco juga naik, dari Rp22 ribu menjadi Rp22.667," kata Yanto dalam wawancara daring, Jumat, 9 Juli 2021.Selain komoditas itu, hampir semua harga kebutuhan pokok stabil. Yanto mencontohkan beras dengan berbagai variesta dan kualitas berkisar Rp9-13 ribu per kg.Sementara, harga gula pasir Rp12.300 per kg, daging sapi Rp124 ribu per kg, dan telur ayam Rp20.300 per kg. "Pantauan harga kami lakukan di Pasar Kranggan, Beringharjo, dan Demangan," tambah Yanto.Baca: Gibran: Stok Oksigen di Solo Aman Ia mengatakan, harga kebutuhan pokok masih stabil selama PPKM Darurat. Pihaknya terus koordinasi dengan kepala bidang di kabupaten/kota untuk pengendalian harga kebutuhan pokok.Yanto menambahkan, pengunjung pasar juga mengalami penurunan sekitar 30 persen selama PPKM Darurat. "Kebutuhan masyarakat kini sebagian mulai dipenuhi pedagang keliling, sementara yang belanja di pasar sekarang pedagangnya (pedagang keliling)," ungkapnya.(SYN)