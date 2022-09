Polisi di Ambon Patroli Malam Jaga SPBU Usai Kenaikan Harga BBM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ambon: Aparat kepolisian di Polresta Pulau Ambon dan PP Lease serta jajaran polsek berpatroli malam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pascakenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah."Kegiatan patroli ini guna melakukan monitoring pada sejumlah SPBU yang berada di wilayah Hukum Polsek Baguala Kota Ambon seperti Halong, Lateri, dan Passo," kata Kasi Humas Polresta setempat, Ipda Moyo Utomo di Ambon, Sabtu, 3 September 2022.Menteri ESDM, Arifin Tasrif telah menyatakan secara resmi kalau pemerintah menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu pukul 14.30 WIB.Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter dan untuk BBM non-subsidi, pemerintah menyesuaikan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.Baca: 150 Anggota Polisi Disiagakan Amankan 27 SPBU di Garut Menurut Moyo Utomo, tujuan patroli iberkaitan dengan adanya kenaikan harga minyak BBM jenis premium, Pertalite dan Pertamax di seluruh wilayah Indonesia.Aparat kepolisian melakukan langkah antisipatif pascapemberlakuan harga BBM yang baru seperti adanya aksi mogok maupun unjuk rasa oleh warga yang bisa aja tidak menerima dengan keputusan kenaikan harga tersebut."Namun, sampai dengan saat ini situasi pada SBPU di wilayah Hukum Polsek Baguala terpantau aman dan lancar, tidak terlihat adanya aksi protes maupun unjuk rasa yang dilakukan warga," ucap Moyo Utomo.Sementara di Polsek Nusaniwe, Kapolsek Iptu Johan Anakotta menurunkan personelnya di lokasi SPBU Silale untuk melakukan monitoring serta pengamanan."Aktivitas pengisian BBM oleh para pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat berjalan baik serta lancar hingga berakhir pukul 21:00 WIT dan pengamanan ini akan dilanjutkan besok pagi," ujar dia.