Gangster Surabaya Sempat Acak-acak Kampus ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Surabaya: Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Agil Wahyu Ramadhan, beraksi keras terkait aksi gerombolan gangster yang sempat mengacak-acak kampusnya. Salah satu gerbang yang ada di gerbang utara, di dekat gedung Pusat Robotika ITS pun dirusak."Karena ini menjadi alarm bagi kita semua bahwasanya keamanan dan juga ketertiban di sekitar kampus kita itu masih terancam," kata Agil, dikonfirmasi, Kamis, 8 Desember 2022.Agil miris atas aksi gelombolan geng motor di kampusnya. Dia berpendapat kalau keamanan dan ketertiban di sekitar kampus yang berada di wilayah Keputih, Sukolilo, Surabaya ini belum aman.Peristiwa ini sebagai peringatan bagi seluruh stakeholder terkait, termasuk Satuan Keamanan Kampus (SKK). Karena peristiwa seperti ini sering terjadi di sekitar kampus ITS."Ini juga merupakan alarm kritis yang bagi pemerintah bagi mahasiswa dan juga masyarakat juga bahwasannya masih terdapat celah untuk adanya tindakan kriminalitas," katanya.BEM ITS mengambil tindakan dengan berkoordinasi dengan Polsek Sukolilo. Mereka bersama-sama melakukan patroli di sekitar kelurahan Keputih dan titik titik rawan, dan BEM ITS mendorong SKK ITS untuk menambah jumlah personel pada malam hari.“Tindakan yang diambil BEM ITS adalah dengan berkomunikasi dengan Polsek Sukolilo, agar melakukan patroli di disekitar wilayah Keputih, dan titik-titik rawan," ujarnya.