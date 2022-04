Arus Kendaraan di Cileunyi Fluktuatif, One Way Jalur Nagreg Situasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Jumlah kendaraan yang keluar dari Gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, masih fluktuatif sejak H-10 hingga H-5 lebaran. Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo mengatakan jumlah kendaraan yang melintas Tol Cileunyi berkisar antara 22 ribu hingga 30 ribu unit."Artinya belum ada peningkatan signifikan untuk keluar Gerbang Tol Cileunyi," ucap Kusworo, di Pos Pengamanan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 April 2022.Menurut dia, hal yang sama juga terjadi di Gerbang Tol Soreang, Kabupaten Bandung. Jumlah kendaraan yang keluar sejak H-10 hingga H-5 sekitar 10 ribu hingga 12 ribu kendaraan per hari."Mungkin kita update kembali ketika sudah siang atau sore, ketika lepas kerja kantoran hari ini, akan kita pantau kembali," kata Kusworo.Adapun di Gerbang Tol Cileunyi kini situasinya masih belum terjadi kepadatan kendaraan. Namun sejumlah kendaraan yang memiliki ciri khas pemudik sudah mulai tampak di kawasan Cileunyi baik kendaraan roda empat maupun roda dua.Baca juga: Polisi Sterilkan Jalur Tol Palikanci Di sisi lain, polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas yakni one way atau satu arah apabila terjadi kepadatan arus kendaraan di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung. Sistem one way akan situasional."Kita lihat situasi kondisi kendaraan, seandainya kendaraan dari Jakarta ke Garut cukup meriah, bisa jadi one way," terangnya.Dia melanjutkaan, personel kepolisian di lapangan akan mencermati terlebih dahulu arus kendaraan dari dua arah. Jika kendaraan yang mengarah ke Bandung atau ke Jakarta lebih sedikit, one way ke arah timur bisa diberlakukan.Namun bila terpaksa diberlakukan one way, pihaknya akan berupaya tidak dilakukan dalam waktu yang lama."Kita koordinasi dengan pos pengamanan terdekat yaitu Limbangan (Polres Garut), di Cicalengka juga kita antisipasi," jelasnya.Guna memperlancar arus di jalur mudik, pihaknya pun bakal mengantisipasi kendaraan besar saat adanya larangan beroperasi untuk jenis kendaraan sumbu tiga. Jika ada kendaraan besar yang terlanjur melintas, polisi akan menyiapkan area parkir agar kendaraan besar tersebut menepi.