Polisi Sterilkan Jalur Tol Palikanci

Cirebon: Puluhan mobil yang beristirahat di Rest Area 208 Tol Palikanci diminta segera meninggalkan rest area setelah petugas kepolisian melakukan penyisiran persiapan penerapan one way mulai dari Jakarta hingga Tol Kalikangkung Semarang pada pukul 17.00 WIB.Pembersihan rest area itu dilakukan sejak pukul 14.00 WIB oleh petugas kepolisian yang kemudian dilanjutkan menutup rest area yang mengarah ke Jakarta."Karena rest area ini akan digunakan untuk one way pada pukul 17.00 WIB nanti sehingga dari arah Jakarta sampai Kalikangkung diberlakukan one way sampai pukul 24.00 WIB," kata Kapolres Cirebon Kota, AKBP Fahri Siregar, di rest area 208 Tol Palikanci, Kamis, 28 April 2022.Baca: Volume Kendaraan Meningkat, Kemacetan Terjadi di Tol Japek-Cipali Dari hasil pantauan, hari ini sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan terutama di jalan tol yang mengarah ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. "Sudah ada peningkatan intensitas kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelasnya.Namun dikatakannya kepadatan itu tidak terlalu luar biasa dan biasanya kepadatan seringkali terjadi pada waktu tertentu seperti waktu sahur dan buka puasa.Sementara Kasatlantas Polres Cirebon Kota, AKP Triyono, menuturkan penutupan rest area ini merupakan salah satu tahapan persiapan dari penerapan one way. Pihaknya akan melakukan sterilisasi jalur pada pukul 15.00"Kami akan sterilisasi selama 2 jam, mulai pukul 15.00 sampai Pukul 17.00," ungkap Triyono.Pihaknya akan menunggu terlebih dahulu sterilisasi yang dilakukan diwilayah Tol Kanci - Pejagan. Kendaraan dari arah Pejagan, nantinya akan dikeluarkan melalui Tol Kanci.Setelah wilayah Kanci-Pejagan steril jajaran dari Satlantas Polres Cirebon Kota, akan mendorong kendaraan yang masih ada didalam tol, untuk keluar di Gerbang Tol Plumbon."Kami akan mendorong kendaraan yang masih ada, untuk keluar di GT Plumbon Cirebon," ujar Triyono.