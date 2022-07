Sempat Rp200 Ribu Per Kg, Harga Cabai di Aceh Kini Rp160 Ribu Sekilo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banda Aceh: Harga cabai rawit di Kota Banda Aceh masih tinggi, saat ini per kilogram nya berkisar Rp160 ribu. Beberapa hari sebelumnya, harga cabai mencapai Rp200 ribu per kg.Meski terjadi penurunan, harga tersebut masih terbilang tinggi. Sebab sebelum Iduladha harga per kg nya hanya berkisar Rp 100 ribu. Kenaikan harga karena suplai cabai rawit dari petani yang berasal dari Brastagi dan Bener Meriah, berkurang.“Ini sudah mulai turun Rp160 ribu per kilo untuk cabai rawit, 2 hari lalu tembus Rp200 ribu, barang pun enggak banyak,” kata Nazrul, seorang pedagang rempah di Pasar Seutui, Banda Aceh, Kamis, 14 Juli 2022.Nazrul tidak mengetahui persis mengapa harga cabai rawit terus melonjak dan pasokannya berkurang. Padahal sebelum Iduladha, harga dan pasokannya masih lancar.Karena masih mahal, banyak warga hanya membeli cabai rawit per ons bahkan ada yang setengah ons. "Orang mikir untuk beli banyak, kalau ada (pembeli) sekarang rata-rata beli per ons."Selain itu harga cabai rawit di Pasar Rukoh, Banda Aceh, juga masih tinggi berkisar Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram.Sementara, untuk harga cabai merah mengalami penurunan Rp130 ribu per kg dari sebelumnya Rp150 ribu. Kemudian bawang merah juga mengalami penurunan harga menjadi Rp60 ribu per kg.