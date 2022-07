Harga Aneka Cabai di Tangerang Masih Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Harga cabai di pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten, masih tinggi. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tangerang mencatat, kenaikan harga cabai terjadi sejak Mei 2022 dengan persentase mencapai 100%."Mulai ada kenaikan pada Mei, dengan rincian, harga cabai merah keriting dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu per kilogram, cabai merah besar dari Rp40 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram, cabai rawit merah dari Rp35 ribu menjadi Rp70 ribu, serta cabai rawit hijau dari Rp35 ribu menjadi Rp65 ribu," ujar Direktur PD Pasar Kota Tangerang Titin Mulyati, Kamis, 14 Juli 2022.Titin menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga pada komoditas cabai di Kota Tangerang. Salah satunya cuaca kemarau basah yang mengakibatkan gagal panen."Sebenarnya ada beberapa faktor, pertama momen hari raya Iduladha, kebutuhan masyarakat akan cabai meningkat. Selanjutnya, harga pupuk yang cenderung mengalami kenaikan, dan intensitas hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan tanaman mudah terkena jamur serta virus," jelasnya.Titin menuturkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait untuk menekan harga cabai di Kota Tangerang."Sampai saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Semoga ada solusi terbaik," ucap dia.Sementara, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop-UKM) Kota Tangerang , Shandy Sulaeman, mengatakan, terus melakukan pemantauan dan pendampingan kepada pengelola pasar terkait harga cabai yang tersedia di pasaran."Kami melakukan pendampingan agar bagaimana momen kenaikan harga cabai ini tidak dijadikan monopoli. Kemudian kami pun terus melakukan komunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang terkait ketersediaannya," kata Shandy.Pada 13 Juli 2022, harga komoditas cabai di Kota Tangerang rata-rata mencapai Rp118 ribu per kilogram untuk cabai merah keriting, Rp68 ribu per kilogram untuk cabai merah besar, Rp118 ribu per kilogram untuk cabe rawit merah, dan Rp98 ribu per kilogram untuk cabe rawit hijau.