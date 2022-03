Polres Metro Tangerang Kota Larang Sahur on The Road

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Kaporles Metro Tangerang Kota Kombes Komarudin melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) di wilayah hukumnya. Pasalnya, kegiatan tersebut bisa memicu tawuran yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama Ramadan."Sahur on the road dilarang, karena itu berpotensi menimbulkan Kamtibmas. Tidak ada sahur on the road, jadi silakan sahur saja dirumah masing-masing," ujarnya, Selasa, 29 Maret 2022.Komarudin menuturkan, pihaknya akan mendirikan pos pantau guna mengatisipasi aktivitas atau kegiatan konvoi, atau kegaitan masyarakat lain pada malam hari menjelang sahur."Kami akan mendirikan sebanyak 12 pos pantau, untuk melaksanakan kegiatan pemantauan. Pos pantau ini akan berkativitas mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan sahur selama Ramadan," katanya.Komarudin menambahkan, pihaknya akan menyebar sejumlah petugas di lokasi-lokasi rawan terjadinya aksi tawuran antarwarga atau remaja yang dapat menimbulkan keresahan ketertiban umum tersebut."Kita kerahkan beberapa kekuatan personel, namun nantinya kita akan tambah lagi sesuai dengan kondisinya. 12 pantau itu nantinya khusus mengantisipasi adanya kegiatan konvoi dan tawuran," jelasnya.Komarudin mengimbau, kepada masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan, terutama pada kegiatan yang dapat berpotensi terjadinya aksi tawuran atau kegiatan yang mengganggu Kamtibmas.