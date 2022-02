Pemkab Belitung Tiadakan Festival Cap Go Meh Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Belitung: Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meniadakan Festival Cap Go Meh di daerah itu mengingat situasi masih berada di tengah pandemi covid-19."Festival Cap Go Meh kami tiadakan biasanya rutin kami gelar namun saat ini mengingat situasi covid-19 yang terus meningkat," kata Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie di Tanjung Pandan, Selasa, 15 Februari 2022.Dia mengatakan Festival Cap Go Meh menjadi agenda rutin setiap tahun dan masuk dalam kalender program di daerah itu. Namun dalam dua tahun terakhir terpaksa ditiadakan akibat pandemi covid-19.Dia menyebutkan Festival Cap Go Meh terakhir kali dilaksanakan pada 2020 bertempat di halaman Pelindo Tanjung Pandan."Namun sekarang Festival Cap Go Meh kami tiadakan demi keamanan masyarakat luas dari penyebaran covid-19," ujarnya.Dia mengatakan Festival Cap Go Meh sebenarnya mampu menyedot perhatian dan animo wisatawan untuk datang dalam jumlah besar ke daerah itu. Hal ini terbukti dalam beberapa pelaksanaan Festival Cap Go Meh di daerah itu yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, sebelum pandemi."Festival Cap Go Meh memang unik karena menyuguhkan dan memadukan akulturasi budaya di dalamnya sehingga memberikan pengalaman yang berkesan kepada wisatwan," katanya.