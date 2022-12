Jelang Akhir Tahun, Harga Pangan di Jatim Naik Drastis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Yogyakarta Klaim Harga Pangan pada Akhir Tahun Tanpa Gejolak

(MEL)

Surabaya: Harga pangan di Jawa Timur mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain harga telur, harga beras juga menunjukkan tren peningkatan."Di tingkat produsen harga terus mengalami kenaikan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Hadi Sulistyo, Jumat, 16 Desember 2022.Ia menjelaskan rata-rata harga beras medium di Jawa Timurdi tingkat penggilingan berkisar Rp9.370 per kilogram. Sedangkan beras premium kisaran harga Rp10.750 per kilogram. Demikian juga harga telur naik menjadi Rp30 ribu dari harga normal Rp24 ribu per kilogram."Di tingkat konsumen rata-rata harga beras medium sekitar Rp10.200 per kilogram dan beras premium sekitar Rp11.700 per kilogram ," ujar dia.Menurut Hadi, kenaikan harga beras dipicu peningkatan biaya produksi seperti harga pupuk, pestisida, biaya mekanisasi, dan lainnya. Selain itu kondisi panen saat ini terbatas, sehingga berpengaruh pada jumlah pasokan."Hal itu sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga beras di pasaran," ujarnya.Berdasarkan data Siskaperbapo Pemprov Jatim, harga rata-rata beras di pasaran memang mengalami kenaikan. Beras kualitas biasa yang biasanya Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram saat ini berada di harga Rp10.100 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas premium yang biasanya di harga Rp9.000 hingga Rp10 ribu per kilogram, saat ini berada di harga Rp11.800 per kilogram.Di sejumlah pasar di Surabaya, harga beras dan telur juga terpantau naik . Di antaranya di Pasar Karah harga beras kualitas biasa berada di harga Rp11 ribu per kilogram, beras kualitas premium di harga Rp12.500 per kilogram, dan harga telur Rp30 ribu per kg.Kemudian di Pasar Wonokromo, harga beras kualitas biasa berada di harga Rp11 ribu per kilogram, beras kualitas premium mencapai Rp14 ribu per kilogram, dan harga telur Rp30 ribu per kg. Lalu di Pasar Genteng, harga beras kualitas biasa berada di harga Rp10.500 per kilogram, beras kualitas premium di harga Rp12.500 per kilogram dan telur Rp30 ribu per kg.Kemudian di Pasar Pucang Anom dan Pasar Keputran, harga beras kualitas biasa berada di harga Rp10.500 per kilogram, beras kualitas premium di harga Rp12.500 per kilogram, telur Rp30 ribu per kg. Sementara di Pasar Krempyeng Kabupaten Gresik , harga beras kualitas biasa berada di harga Rp10.000 per kilogram, beras kualitas premium di harga Rp12.000 per kg, dan telur Rp27 ribu per kg.