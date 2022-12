Yogyakarta Klaim Harga Pangan pada Akhir Tahun Tanpa Gejolak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(MEL)

Yogyakarta: Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Yogyakarta memastikan tidak ada gejolak harga bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, baik di pasar tradisional maupun modern, termasuk ketersediaan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat."Dari hasil pemantauan, tidak ada gejolak harga yang signifikan meskipun ada beberapa harga yang dirasa masih tinggi seperti daging dan ayam. Namun rata-rata, harga cukup stabil," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi, di sela pemantauan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Prawirotaman Yogyakarta, Jumat, 16 Desember 2022.Bahkan, lanjut dia, sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Prawirotaman Yogyakarta dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding pasar tradisional lain yang selama ini menjadi rujukan untuk pemantauan kondisi inflasi di Yogyakarta.Sedangkan, untuk persediaan bahan pokok, Sumadi mengatakan, sudah berkoordinasi dengan distributor sehingga jika ada kenaikan permintaan maka bisa langsung dipenuhi."Biasanya, menjelang akhir tahun ada kenaikan permintaan dan ini harus diantisipasi. Dengan demikian, tidak ada kelangkaan bahan kebutuhan pokok sehingga tidak ada gejolak harga di tingkat pedagang," ucap dia.Selain melakukan pemantauan harga, Sumadi juga berpesan agar kondisi Pasar Prawirotaman yang sudah cukup bersih bisa dipertahankan karena akan mendukung kenyamanan pedagang dan pengunjung saat berbelanja.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok cukup stabil, di antaranya beras yang dijual pada kisaran Rp11.000 hingga Rp11.500 per kg, cabai rawit merah Rp40.000 per kg, daging ayam Rp34.000 per kg, daging sapi Rp135.000 per kg, minyak goreng kemasan Rp19.000 per liter, dan telur ayam Rp29.000 per kg.Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Riswanti mengatakan, program bantuan distribusi ongkos kirim bahan kebutuhan pokok cukup banyak membantu upaya pengendalian harga dan inflasi."Misalnya, di Pasar Prawirotaman, harga telur bisa lebih murah yaitu Rp28.000 per kg dibanding harga di luar yang bisa mencapai Rp30.000 per kg. Ini dikarenakan ada bantuan distribusi ongkos," terangnya.Bantuan distribusi ongkos kirim bahan pokok dibiayai oleh APBD DIY didukung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp100 juta. Namun, untuk distribusi ongkos dari Pemerintah Kota Yogyakarta sudah terserap semua.Riswanti menambahkan belum dapat memastikan kelanjutan program distribusi ongkos kirim tersebut untuk tahun depan. "Jika ada amanah dari nasional, maka kami di daerah akan meresponsnya," jelasnya.