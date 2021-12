Jelang Nataru, Harga Cabai di Kota Cirebon Tembus Rp100 Ribu Per Kilogram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga komoditas bahan pokok melambung tinggi. Seperti harga cabai dan ayam potong yang terus merangkak naik sejak sepekan terakhir.Seperti di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon. Sejumlah pembeli mengeluh atas kenaikan harga dua komoditas tersebut. Kenaikan harga hampir merata pada komoditas cabai hingga ayam potong, bahkan, beberapa jenis kebutuhan dapur mengalami kenaikan yang signifikan.Kenaikan tertinggi terjadi pada jeniscabai rawit yang semula dijual Rp40 ribu per kilogram naik hingga Rp100 ribu. Begitu pula cabai merah dari semula Rp30 ribu kemudian naik menjadi Rp60 ribu perkilogram.Kenaikan juga terjadi pada ayam potong yang semula dijual Rp28 ribu per kilogram kini melonjak menjadi Rp40 ribu rupiah per kilogram.Salah satu pedagang ayam potong, Tati mengaku kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak satu minggu terakhir. "Kenaikan sudah satu minggu ini harga ayam sebelumnya di jual 28 ribu kini jadi 40 ribu perkilogram," ujar Tati, Selasa 21 Desember 2021.Sementara, kenaikan harga pokok juga di keluhkan oleh pedagang cabai, sejak seminggu mengalami kenaikan hingga harga Rp100 ribu per kilogram. Sedangkan pedagang cabai, Saonah mengaku saat ini harga cabai rawit di jual Rp100 ribu per kilogram, yang sebelumnya di jual Rp40 ribu per kilogram."Saat ini harga cabai makin naik, sekarang harga cabai di jual Rp 100 ribu/kilogram," ungkapnya.Kenaikan dipicu diakui pedagang karena minimnya pasokan dari berbagai daerah penghasil cabai dan dampak dari cuaca yang kurang bersahabat. Selain itu, kenaikan juga dipicu meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru.