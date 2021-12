Harga Cabai dan Minyak Goreng di Surabaya Meroket

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur, meroket dalam sebulan terakhir. Semula Rp30 ribu naik menjadi Rp90 ribu per kilogram (kg)."Harganya naik dua kali lipat dari harga normal. Biasanya Rp30 ribu, sekarang naik Rp80 sampai Rp90 ribu per kg," kata seorang pedagang, Qorimah, 47, ditemui di Pasar Karah, Surabaya, Senin, 21 Desember 2021.Selain harga cabai, perempuan asal Madura itu, menyebut harga minyak goreng juga naik menjadi Rp25 ribu dari harga normal sebesar Rp15 ribu per liter. Sementara minyak goreng dua liter naik menjadi Rp37 dari semula Rp22 ribu per dua liter."Harga sembako yang paling terasa saat ini yakni cabai dan minyak goreng," ujarnya.Senada juga disampaikan Priyono, 42, salah satu pedagang di Pasar Wonokromo Surabaya, mengatakan harga cabai dan minyak goreng memang meresahkan masyarakat. Kenaikan harga dua komoditi ini juga terjadi pada telur ayam ras."Sekarang harganya di pasaran sebesar Rp28 ribu per kg, naik dari harga sebelumnya Rp16 ribu per kg. Tapi ini naiknya baru sepekan terakhir ini," kata Yono, sapaan akrabnya.