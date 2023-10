Harga Beras di Gorontalo Naik Rp1.000 per Kilogram

Antara • 14 Oktober 2023 10:57



Gorontalo: Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan di kisaran Rp400 hingga Rp1.000 per kilogram. Penjual beras di pasar tradisional Kwandang, Salma (55), mengatakan harga beras jenis medium naik dari harga Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilo gram. Namun ada juga beras jenis premium yang sebelumnya dijual Rp13.000 per kilo gram naik menjadi Rp14.000 per kilo gram. Seperti jenis Pandan Wangi. Beras premium naik dari Rp14.600 menjadi Rp15.000 per kilo gram. Kenaikan harga terjadi di tingkat petani karena stok yang berkurang. "Kami pedagang terpaksa harus menyesuaikan harga penjualan," kata Salma, Sabtu, 14 Oktober 2023. Harun Irham (43) mengatakan hal senada. Menurutnya kenaikan beras terjadi karena stok yang berkurang di gudang-gudang beras. "Belakangan sesama pedagang harus berebutan sebab di tingkat petani mengalami kenaikan permintaan akibatnya stok berkurang," ujarnya. Warga setempat, Yulin Mataulani berharap harga beras tidak terus mengalami lonjakan harga. "Harga beras yang tinggi tentu membuat kami panik. Sebab anak-anak saya hanya terbiasa makan nasi," ucap dia seraya mengungkap pendapatan suami sebagai buruh mengalami penurunan saat musim kemarau ini. Beruntung masih ada bantuan beras dari pemerintah yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebanyak 10 kilo gram per kepala keluarga. "Namun jika stok bantuan habis tentu kondisi kenaikan harga beras sangat memberatkan," imbuhnya. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Gorontalo Utara Grace Mangosa mengatakan pihaknya terus memantau pergerakan harga beras dan stok yang tersedia. "Beberapa wilayah penghasil beras di kabupaten ini, diantaranya di Kecamatan Biau sementara musim panen. Kita berharap kondisi ini dapat menstabilkan harga," terang Grace. Pihaknya pun terus melaporkan ketersediaan stok dan pergerakan harga ke Pemerintah Provinsi Gorontalo. "Setiap awal pekan kondisi ini terus kami laporkan ke Pemprov, khususnya terkait pergerakan harga komoditas," imbuhnya.

