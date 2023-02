Harga Beras Eceran di Bangka Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bangka: Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan terjadi kenaikan beras eceran di pasar tradisional mencapai Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram.Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Asep Setiawan, mengatakan kenaikan harga beras eceran mencapai Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilogram karena faktor cuaca yang menghambat pasokan dari daerah pemasok seperti Jawa, Lampung, Palembang dan daerah lain."Berdasarkan data dari e-Bapokting Kabupaten Bangka, harga beras TR kapasitas 15 kilogram di Pasar Kite Sungailiat mencapai Rp190.000 atau Rp12.600 lebih per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp11.000 per kilogram," kata Asep di Sungailiat, Kamis, 23 Februari 2023.Dia menjelaskan beras RM kapasitas 10 kilogram seharga Rp132.000 dari sebelumnya hanya kurang lebih Rp122.000 atau Rp12.200 per kilogram. Beras 118 kapasitas 10 kilogram saat ini dijual Rp130.000 dari sebelumnya Rp120.000 atau Rp12.000 per kilogram.Sementara harga komoditas yang lain, kata dia, relatif stabil dan masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat termasuk juga stok beras. Diharapkan harga beras kembali normal sehingga masyarakat tidak terbebani."Sebagai daerah kepulauan, kondisi cuaca terutama di saat gelombang air laut pasang akan menentukan harga beras di pasar karena biasanya mengalami keterlambatan pasokan," jelasnya.Untuk menekan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, kata dia, pihaknya akan menggelar operasi pasar sebelum Ramadhan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.Dijadwalkan pasar murah digelar sebanyak dua kali menjelang perayaan keagamaan. Operasi pasar dengan menyediakan sejumlah barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, daging dan komoditi kebutuhan pokok masyarakat.