Situs Pengadilan Negeri Sleman Diretas

Ahmad Mustaqim • 25 September 2023 18:17



Sleman: Situs Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diretas. Hal itu diketahui hari ini Senin, 25 September 2023. Peretasan situs itu sempat ramai di twitter dan instagram. Bahkan ada yang menyebut sempat ada tampilan situs slot judi online di halaman muka. "Piye to kih, ono (bagaimana ini, ada) situs slot online," demikian bunyi salah satu akun media sosial. Meskipun, dalam beberapa waktu kemudian unggahan itu dihapus. Saat dicek sekitar pukul 15.00 WIB, situs Pengadilan Negeri Sleman itu masih tak bisa diakses. Otoritas setempat mengakui masih berupaya memulihkan. "Saya konfirmasi ke bagian IT, baru saja diretas. Tapi sekarang sudah kembali normal," kata Humas PN Sleman, Cahyono saat dikonfirmasi. Pihaknya belum mengetahui pasti pihak yang meretas. Ia mengatakan hal itu masih dalam penelusuran. Namun, kata dia, data di situs masih aman. "Bagian IT sedang men-tracing, apa penyebabnya sehingga hacker bisa masuk ke website PN Sleman. Informasi nya tidak ada data-data yang hilang," jelasnya. Ia menambahkan pihak IT akan melakukan pengamanan lebih untuk menjaga situs. Proteksi, kata dia, akan diperkuat karena ada data-data penting. "Kami tingkatkan keamanan dan saat ini dilakukan perbaikan agar hacker tidak bisa masuk lagi ke sistem," ungkapnya.





Sleman: Situs Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diretas . Hal itu diketahui hari ini Senin, 25 September 2023.Peretasan situs itu sempat ramai di twitter dan instagram. Bahkan ada yang menyebut sempat ada tampilan situs slot judi online di halaman muka."Piye to kih, ono (bagaimana ini, ada) situs slot online," demikian bunyi salah satu akun media sosial. Meskipun, dalam beberapa waktu kemudian unggahan itu dihapus.Saat dicek sekitar pukul 15.00 WIB, situs Pengadilan Negeri Sleman itu masih tak bisa diakses. Otoritas setempat mengakui masih berupaya memulihkan."Saya konfirmasi ke bagian IT, baru saja diretas. Tapi sekarang sudah kembali normal," kata Humas PN Sleman, Cahyono saat dikonfirmasi.Pihaknya belum mengetahui pasti pihak yang meretas. Ia mengatakan hal itu masih dalam penelusuran. Namun, kata dia, data di situs masih aman."Bagian IT sedang men-tracing, apa penyebabnya sehingga hacker bisa masuk ke website PN Sleman. Informasi nya tidak ada data-data yang hilang," jelasnya.Ia menambahkan pihak IT akan melakukan pengamanan lebih untuk menjaga situs. Proteksi, kata dia, akan diperkuat karena ada data-data penting."Kami tingkatkan keamanan dan saat ini dilakukan perbaikan agar hacker tidak bisa masuk lagi ke sistem," ungkapnya.